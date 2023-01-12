В Свердловской области определили самый востребованный онкоанализ среди мужчин

Гемотест: свердловчане чаще всего сдают анализы по диагностике рака предстательной железы
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, лаборатория, медик, лекарства, медикаменты, онкология, здоровье, медицина
Мужчины чаще всего сдают анализы по диагностике рака предстательной железы Фото:

В Свердловской области чаще всего сдают анализы по диагностике рака предстательной железы. Речь идет об исследованиях крови на уровень свободного и общего простатического специфического антигена (ПСА). Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились специалисты лаборатории «Гемотест».

«В Свердловской области мужчины сдают анализы на ПСА как для скрининга рака простаты, так и для оценки эффективности лечения рака и контроля рецидива. Такие данные наблюдаются за последний квартал по направлению „Онкология“», — сказано в сообщении.

В топ-3 входят анализы и на женскую онкологию. На втором месте по объему заказов в компании — диагностика рака яичников. «Это исследование на уровень белка СА-125 в сыворотке крови. Данный анализ позволяет заподозрить заболевание у женщин из группы риска, а также помогает контролировать лечение, своевременно выявлять метастазы после операции, лучевой или химиотерапии», — отметили в лаборатории.

Помимо этого, наибольшим спросом пользуется диагностика рака шейки матки. «В этом направлении проводятся цитологические исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала. Для женщин это регулярное профилактическое обследование, которое позволяет выявить патологические изменения в клетках и своевременно диагностировать предраковые и раковые процессы», — резюмировали в «Гемотесте».

Ранее URA.RU сообщало, что самым популярным исследованием за 2022 год стал ВИЧ. В топ-5 вошло также исследование по выявлению сифилиса.

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В Свердловской области чаще всего сдают анализы по диагностике рака предстательной железы. Речь идет об исследованиях крови на уровень свободного и общего простатического специфического антигена (ПСА). Такими данными с корреспондентом URA.RU поделились специалисты лаборатории «Гемотест». «В Свердловской области мужчины сдают анализы на ПСА как для скрининга рака простаты, так и для оценки эффективности лечения рака и контроля рецидива. Такие данные наблюдаются за последний квартал по направлению „Онкология“», — сказано в сообщении. В топ-3 входят анализы и на женскую онкологию. На втором месте по объему заказов в компании — диагностика рака яичников. «Это исследование на уровень белка СА-125 в сыворотке крови. Данный анализ позволяет заподозрить заболевание у женщин из группы риска, а также помогает контролировать лечение, своевременно выявлять метастазы после операции, лучевой или химиотерапии», — отметили в лаборатории. Помимо этого, наибольшим спросом пользуется диагностика рака шейки матки. «В этом направлении проводятся цитологические исследования соскобов с шейки матки и цервикального канала. Для женщин это регулярное профилактическое обследование, которое позволяет выявить патологические изменения в клетках и своевременно диагностировать предраковые и раковые процессы», — резюмировали в «Гемотесте». Ранее URA.RU сообщало, что самым популярным исследованием за 2022 год стал ВИЧ. В топ-5 вошло также исследование по выявлению сифилиса.
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