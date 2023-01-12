Директор Нагиева опровергла информацию о поддержке СВО артистом

Сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Нагиев направил на поддержку спецоперации 200 млн рублей, являются «непонятной информацией из соцсетей». Такое мнение высказала директор Нагиева Елена Шайкина
«Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом», — заявила Шайкина изданию «Газета.ru». Она также отметила, что если Нагиев сделает что-то доброе, то это произойдет не публично.
Ранее пользователь социальной сети «Вконтакте» опубликовал сообщение о том, что Нагиев направил на СВО 200 млн рублей. СМИ процитировали эту информацию со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова.
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Сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Нагиев направил на поддержку спецоперации 200 млн рублей, являются «непонятной информацией из соцсетей». Такое мнение высказала директор Нагиева Елена Шайкина «Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом», — заявила Шайкина изданию «Газета.ru». Она также отметила, что если Нагиев сделает что-то доброе, то это произойдет не публично. Ранее пользователь социальной сети «Вконтакте» опубликовал сообщение о том, что Нагиев направил на СВО 200 млн рублей. СМИ процитировали эту информацию со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова.