Директор Нагиева опровергла информацию о поддержке СВО артистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт
Директор Нагиева заявила, что телеведущий не направлял деньги на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Нагиев направил на поддержку спецоперации 200 млн рублей, являются «непонятной информацией из соцсетей». Такое мнение высказала директор Нагиева Елена Шайкина

«Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом», — заявила Шайкина изданию «Газета.ru». Она также отметила, что если Нагиев сделает что-то доброе, то это произойдет не публично.

Ранее пользователь социальной сети «Вконтакте» опубликовал сообщение о том, что Нагиев направил на СВО 200 млн рублей. СМИ процитировали эту информацию со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сообщения о том, что телеведущий Дмитрий Нагиев направил на поддержку спецоперации 200 млн рублей, являются «непонятной информацией из соцсетей». Такое мнение высказала директор Нагиева Елена Шайкина «Во-первых, я не понимаю, почему вы черпаете новости из соцсетей, непонятных записей. Почему это вообще является каким-то инфоповодом», — заявила Шайкина изданию «Газета.ru». Она также отметила, что если Нагиев сделает что-то доброе, то это произойдет не публично. Ранее пользователь социальной сети «Вконтакте» опубликовал сообщение о том, что Нагиев направил на СВО 200 млн рублей. СМИ процитировали эту информацию со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...