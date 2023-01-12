Пермяки переплатили за отопление почти 200 тысяч рублей

Жителям многоквартирного дома в Пермском крае вернули переплату за отопление в размере 189 тысяч рублей

Пермякам вернули переплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В деревне Кондратово (Пермский край) жильцам многоквартирного дома № 16А по улице Школьная вернули переплату за отопление в размере почти 200 тысяч рублей. Ошибку в расчетах допустила ресурсоснабжающая организация ПАО «Т Плюс». В инспекцию госжилнадзора Пермского края обратились пострадавшие.

«При рассмотрении обращения было установлено, что ресурсоснабжающая организация ПАО „Т Плюс“ предъявляла жителям дома плату за отопление за октябрь 2022 года не по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии. После получения от надзорного органа письменного уведомления ресурсоснабжающая организация пересчитало плату», — указано на сайте ведомства.

Жильцам многоквартирного дома возвращено 189 838,11 рублей путем внесения указанной суммы в счет будущих расчетных периодов. Процедура была отражена в платежных документах, о чем 10 января текущего года ПАО «Т Плюс» отчиталось перед инспекцией.

URA.RU писало ранее, что в Добрянке жители многоквартирного дома по улице Карла Маркса переплатили за отопление свыше 128 тысяч рублей. Тогда пермякам также удалось отстоят свои права.