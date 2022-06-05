Жители пермского города переплатили за тепло десятки тысяч рублей

Горожанам вернули переплаты за отопление из-за неисправного счетчика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Добрянке (Пермский край) жители многоквартирного дома № 79/1 по улице Карла Маркса переплатили за отопление свыше 128 тыс рублей. Ошибку в расчете платы за коммуналку допустила ресурсоснабжающая организация — «Пермская ГРЭС». Об этом сообщается на сайте инспекции госжилнадзора Пермского края, куда обратились жители города с жалобой на высокие счета за отопление.

«В ходе рассмотрения обращения жителей выяснилось, что в январе 2022 года общедомовой прибор учета тепловой энергии вышел из строя и не функционировал. Филиал „Пермская ГРЭС“ АО „Интер РАО — Электрогенерация“ самостоятельно устранила допущенное нарушение и вернула жителям многоквартирного дома города Добрянка более 128 337,94 рублей переплаты за отопление с января по март 2022 года», — отмечается на сайте инспекции.

URA.RU также рассказывало о руководителях управляющей компании в Перми, которые присвоили себе более 4 млн рублей, оплаченных жителями за коммуналку. Деньги предназначались для перечисления в ресурсоснабжающие компании. Суд отправил директора и бухгалтера УК в колонию общего режима и обязал выплатить штраф.