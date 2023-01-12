12 января 2023

Челябинские ревизоры придут с проверкой в областную наркологическую больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, медсестра, стационар, клиника, врач, больница
Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты региона приступают к контрольной проверке Челябинской областной клинической наркологической больницы. Данное учреждение подведомственно региональному министерству здравоохранения. Об этом URA.RU заявили 13 января в пресс-службе КСП.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия в подведомственном министерству здравоохранения учреждении — Челябинской областной клинической наркологической больнице. Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В КСП отметили, что им предстоит проверить расходования целевых средств в ЧОКНБ и проверить расходы, связанные с оплатой труда работников. Также ревизорам предстоит дать оценку использования государственного имущества и земельных участков больницы.

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты региона приступают к контрольной проверке Челябинской областной клинической наркологической больницы. Данное учреждение подведомственно региональному министерству здравоохранения. Об этом URA.RU заявили 13 января в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия в подведомственном министерству здравоохранения учреждении — Челябинской областной клинической наркологической больнице. Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей», — сообщили в ведомстве. В КСП отметили, что им предстоит проверить расходования целевых средств в ЧОКНБ и проверить расходы, связанные с оплатой труда работников. Также ревизорам предстоит дать оценку использования государственного имущества и земельных участков больницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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