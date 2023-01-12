Челябинские ревизоры придут с проверкой в областную наркологическую больницу

13 января 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ревизоры Контрольно-счетной палаты региона приступают к контрольной проверке Челябинской областной клинической наркологической больницы. Данное учреждение подведомственно региональному министерству здравоохранения. Об этом URA.RU заявили 13 января в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия в подведомственном министерству здравоохранения учреждении — Челябинской областной клинической наркологической больнице. Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей», — сообщили в ведомстве. В КСП отметили, что им предстоит проверить расходования целевых средств в ЧОКНБ и проверить расходы, связанные с оплатой труда работников. Также ревизорам предстоит дать оценку использования государственного имущества и земельных участков больницы.

Ревизоры Контрольно-счетной палаты региона приступают к контрольной проверке Челябинской областной клинической наркологической больницы. Данное учреждение подведомственно региональному министерству здравоохранения. Об этом URA.RU заявили 13 января в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия в подведомственном министерству здравоохранения учреждении — Челябинской областной клинической наркологической больнице. Объем расходов областного бюджета клиники в 2022 году составил 229 млн рублей», — сообщили в ведомстве. В КСП отметили, что им предстоит проверить расходования целевых средств в ЧОКНБ и проверить расходы, связанные с оплатой труда работников. Также ревизорам предстоит дать оценку использования государственного имущества и земельных участков больницы.