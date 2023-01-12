ЕСПЧ присудил участникам протестов в сквере в Екатеринбурге по 4 тысячи евро

ЕСПЧ присудил участникам протестов в сквере по 4 тысячи евро

13 января 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Протесты в сквере возле Драмтеатра прошли весной 2019 года Владимир Жабриков © URA.RU Европейский суд по правам человека присудил участникам протестов в сквере у Драматического театра в Екатеринбурге, которые выступали против строительства здесь храма, по 3900 евро. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил юрист Алексей Бушмаков. «Европейский суд по правам человека присудил каждому из протестующих против строительства „храма на драме“ по 3 900 евро в виде справедливой компенсации, установив нарушения Конвенциональных прав заявителей», — написал Бушмаков. К сообщению он прикрепил решение суда, где указаны 19 человек, которым назначена компенсации. При этом 16 марта Россия вышла из Совета Европы, после чего ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Позже в ЕСПЧ заявили, что Россия будет исключена из Конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. РФ приняла решение о выходе из Совета Европы в связи с тем, что НАТО «использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию». Список екатеринбуржцев, на чью сторону встал ЕСПЧ Фото из соцсетей Алексея Бушмакова

Европейский суд по правам человека присудил участникам протестов в сквере у Драматического театра в Екатеринбурге, которые выступали против строительства здесь храма, по 3900 евро. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил юрист Алексей Бушмаков. «Европейский суд по правам человека присудил каждому из протестующих против строительства „храма на драме“ по 3 900 евро в виде справедливой компенсации, установив нарушения Конвенциональных прав заявителей», — написал Бушмаков. К сообщению он прикрепил решение суда, где указаны 19 человек, которым назначена компенсации. При этом 16 марта Россия вышла из Совета Европы, после чего ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ. Позже в ЕСПЧ заявили, что Россия будет исключена из Конвенции по защите прав человека с 16 сентября 2022 года. РФ приняла решение о выходе из Совета Европы в связи с тем, что НАТО «использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию».