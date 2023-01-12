Власти будут получать за работу музея шоколада в Перми миллион рублей ежегодно

Музей шоколада разместится в одном из «холмов» на эспланаде в Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермская компания «СладКон», которая намерена открыть в краевой столице музей шоколада, будет ежегодно выплачивать 1,1 млн рублей за предоставленное под музей помещение. Это предусмотрено концессионным соглашением, которое размещено на сайте министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. Соглашение будет заключено между директором ООО «СладКон» Светланой Масленниковой и министерством по туризму Прикамья.

«Концессионная плата выплачивается концессионером (ООО „СладКон“ — прим. URA.RU) концеденту (минтуризма Пермского края — URA.RU) в следующих размере и порядке: в твердой денежной сумме, равной 1 090 800 рублей, ежегодно, не позднее окончания первого календарного квартала соответствующего года, начиная с четвертого года действия соглашения», — говорится в соглашении.

Ориентировочный объем инвестиций в проект составит 10 млн рублей. Предполагается, что инвестпроект окупится не ранее, чем через 15 лет после заключения концессионного соглашения. URA.RU писало, что музей шоколада разместится в одном из «холмов» на городской эспланаде. Для этого городские власти передали объект на краевой уровень.

Посетители музея смогут узнать об истории Прикамья через историю сладостей, интерактивную зону для проведения мастер-классов, лекций, встреч. Также в здании музея можно будет приобрести сувенирную продукцию Пермской кондитерской фабрики и других «сладких» брендов региона. Открытие музея состоится в этом году.