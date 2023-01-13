В Нижнем Тагиле водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с такси, протаранил остановку. Фото

14 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика пытался уйти от столкновения с такси (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса. «Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию. ДТП произошло на перекрестке улиц Днепровская — Щорса Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Водитель грузовика протаранил остановочный комплекс Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Информации о пострадавших — нет Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса. «Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию.