В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса.
«Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию.
ДТП произошло на перекрестке улиц Днепровская — Щорса
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
Водитель грузовика протаранил остановочный комплекс
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
Информации о пострадавших — нет
Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»
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В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса. «Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию.