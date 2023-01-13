13 января 2023

В Нижнем Тагиле водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения с такси, протаранил остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, фура, грузовик, грузоперевозки, трасса, дорога
Водитель грузовика пытался уйти от столкновения с такси (архивное фото) Фото:

В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса.

«Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию.

ДТП произошло на перекрестке улиц Днепровская — Щорса
Фото:
Водитель грузовика протаранил остановочный комплекс
Фото:
Информации о пострадавших — нет
Фото:

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В Северном поселке Нижнего Тагила 14 января водитель грузовика, уходя от столкновения с такси, протаранил торгово-остановочный комплекс рядом с «Магнитом». В соцсетях сообщается, что авария произошла на перекрестке улиц Днепровская — Щорса. «Около 14:00 в Северном поселке произошло ДТП. Грузовик влетел в остановочный комплекс. Известно, что водитель большегруза уходил от столкновения с такси», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, пострадавших нет. «У павильона, который разнесли вдребезги, стоит лавочка для тех, кто ожидает автобус. Удивительно, что в момент аварии там никого не было, потому что обычно там многолюдно», — пишет паблик. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Свердловской области. Там обещали уточнить и рассказать детали инцидента. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту агентства обещали позднее прокомментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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