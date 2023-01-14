Военный историк объяснил корыстный интерес США к военной помощи Украине

Военный историк Кнутов: США развиваются за счет военной помощи Украине

15 января 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Военная помощь Украине помогает развитию США Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из главных скрытых мотивов США при оказании военной помощи Украине заключается в том, что таким образом в Вашингтоне помогают развитию собственной военной экономики. Об этом рассказал историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Американские власти поставляют оружие не только для того, чтобы помочь киевскому режиму держаться у власти, но в первую очередь для того, чтобы раскрутить экономику США и вывести ее на более высокие темпы развития», — передают «Известия» слова Кнутова. По его словам, в Вашингтоне не обращают внимания на эффективность использования вооружения, которое они передают, а зацикливаются на развитии своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также объяснил, что военная помощь позволяет развивать и другие секторы экономики. «За счет того, что часть оружия идет на Украину, ВПК США получает новые заказы, а военные заказы — это рабочие места плюс компании, которые работают на эти предприятия: гражданские, которые производят колеса для БРТ другое», — объяснил он. По его словам, именно таким образом усиливается военная экономика и та, которая косвенно касается ее. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт на Украине помогает США и другим образом. Из-за повышения цен на газ и электричество в Европе их конкурентноспособность упала, что ставит Вашингтон в выгодное положение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из главных скрытых мотивов США при оказании военной помощи Украине заключается в том, что таким образом в Вашингтоне помогают развитию собственной военной экономики. Об этом рассказал историк и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Американские власти поставляют оружие не только для того, чтобы помочь киевскому режиму держаться у власти, но в первую очередь для того, чтобы раскрутить экономику США и вывести ее на более высокие темпы развития», — передают «Известия» слова Кнутова. По его словам, в Вашингтоне не обращают внимания на эффективность использования вооружения, которое они передают, а зацикливаются на развитии своего военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также объяснил, что военная помощь позволяет развивать и другие секторы экономики. «За счет того, что часть оружия идет на Украину, ВПК США получает новые заказы, а военные заказы — это рабочие места плюс компании, которые работают на эти предприятия: гражданские, которые производят колеса для БРТ другое», — объяснил он. По его словам, именно таким образом усиливается военная экономика и та, которая косвенно касается ее. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт на Украине помогает США и другим образом. Из-за повышения цен на газ и электричество в Европе их конкурентноспособность упала, что ставит Вашингтон в выгодное положение.