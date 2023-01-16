Пушков одной фразой поставил Запад на место

Сенатор Пушков: Запад не смог изолировать Россию

16 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков анонсировал безвизовый режим с несколькими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях. «На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале . Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.

Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях. «На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.