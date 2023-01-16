Пушков одной фразой поставил Запад на место

Сенатор Пушков: Запад не смог изолировать Россию
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Алексей Пушков анонсировал безвизовый режим с несколькими странами Фото:
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Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях.

«На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.

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Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях. «На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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