Пушков одной фразой поставил Запад на место

Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях.
«На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.
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Комментируя попытки Запада изолировать Россию на мировой арене сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков использовал английскую фразу «Come on» («Перестаньте» — прим. URA.RU). Соответствующий пост сенатор опубликовал в своих соцсетях. «На подходе соглашения о безвизовом режиме еще с несколькими важными государствами. Изоляция России? Come on», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявлял, что европейские страны изолируют российских туристов, выставляя им невыполнимые условия для получения визы. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, призывал российский МИД ужесточить политику в отношении западных стран.