Военный под наркотиками поджог чужой дом в Севастополе, чтобы согреться

В Севастополе военнослужащий в состоянии наркотического опьянения устроил пожар в частном доме, чтобы согреться. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости».
«Загорелось здание на территории СОТ „Таврия“, которое находится в Гагаринском районе Севастополя. <…> Виновником оказался 38-летний Николай К. <…> Он заявил, что является служащим 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. <…> Находился под действием наркотиков», — уточняется в telegram-канале.
Авторы пишут, что виновник поджег костер, чтобы согреться, после на месте происшествия нашли шприц и остатки наркотического вещества. Сообщается, что военного передали в руки его родной части.
В Минобороны РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать соответствующую информацию. Ответ ожидается.
Что касается употребления наркотических веществ, ранее сообщалось, что украинские военные употребляют наркотики на фронте. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Масюк.
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В Севастополе военнослужащий в состоянии наркотического опьянения устроил пожар в частном доме, чтобы согреться. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости». «Загорелось здание на территории СОТ „Таврия“, которое находится в Гагаринском районе Севастополя. <…> Виновником оказался 38-летний Николай К. <…> Он заявил, что является служащим 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. <…> Находился под действием наркотиков», — уточняется в telegram-канале. Авторы пишут, что виновник поджег костер, чтобы согреться, после на месте происшествия нашли шприц и остатки наркотического вещества. Сообщается, что военного передали в руки его родной части. В Минобороны РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать соответствующую информацию. Ответ ожидается. Что касается употребления наркотических веществ, ранее сообщалось, что украинские военные употребляют наркотики на фронте. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Масюк.