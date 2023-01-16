Военный под наркотиками поджог чужой дом в Севастополе, чтобы согреться

По словам авторов telegram-канала, военнослужащий находился в состоянии наркотического опьянения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Севастополе военнослужащий в состоянии наркотического опьянения устроил пожар в частном доме, чтобы согреться. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно новости».

«Загорелось здание на территории СОТ „Таврия“, которое находится в Гагаринском районе Севастополя. <…> Виновником оказался 38-летний Николай К. <…> Он заявил, что является служащим 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны. <…> Находился под действием наркотиков», — уточняется в telegram-канале.

Авторы пишут, что виновник поджег костер, чтобы согреться, после на месте происшествия нашли шприц и остатки наркотического вещества. Сообщается, что военного передали в руки его родной части.

В Минобороны РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать соответствующую информацию. Ответ ожидается.

Что касается употребления наркотических веществ, ранее сообщалось, что украинские военные употребляют наркотики на фронте. Об этом рассказал украинский военнопленный Владимир Масюк.