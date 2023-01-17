Два руководителя пермских УК провалили квалификационный экзамен

17 января 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Руководители УК обязаны проходить экзамен раз в пять лет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Два из восьми руководителей пермских управляющих компаний не смогли пройти обязательную аттестацию. О результатах экзамена сообщает пермская инспекция госжилнадзора на своем сайте. «На участие в экзамене подали заявления в Лицензионную комиссию 11 претендентов. На компьютерное тестирование явилось восемь человек, из которых успешно сдали шесть человек. Двое не смогли набрать необходимое количество баллов», — говорится в сообщении. Аттестация является обязательной. Без нее руководство УК не имеет права работать. После успешного прохождения экзамена участникам выдаются квалификационные аттестаты на пять лет. По истечении срока директора УК обязаны снова подтвердить свою профессиональную компетенцию. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми управляющие компании подделывали документы для «захвата» домов. На сфальсифицированные документы пожаловались жильцы домов, дела были переданы в правоохранительные органы.

Два из восьми руководителей пермских управляющих компаний не смогли пройти обязательную аттестацию. О результатах экзамена сообщает пермская инспекция госжилнадзора на своем сайте. «На участие в экзамене подали заявления в Лицензионную комиссию 11 претендентов. На компьютерное тестирование явилось восемь человек, из которых успешно сдали шесть человек. Двое не смогли набрать необходимое количество баллов», — говорится в сообщении. Аттестация является обязательной. Без нее руководство УК не имеет права работать. После успешного прохождения экзамена участникам выдаются квалификационные аттестаты на пять лет. По истечении срока директора УК обязаны снова подтвердить свою профессиональную компетенцию. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми управляющие компании подделывали документы для «захвата» домов. На сфальсифицированные документы пожаловались жильцы домов, дела были переданы в правоохранительные органы.