Продуктовые сети снизили цены на куриное мясо для челябинцев

За неделю куры подешевели на 2 рубля Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ведущие российские продуктовые сети снизили в Челябинской области цены на мясо курицы. Об этом URA.RU заявили 18 января в Контрольно-счетной палате региона.

«За прошедшую неделю в торговых сетях „Пятерочка“, „Магнит“, „Спар“ и „Ашан“ наблюдается снижение цен на куры охлажденные и замороженные на 1,46% (-2,17 рублей/ килограмм). Также в регионе подешевела капуста на 1,25% (-0,27 рублей/килограмм) и гречка 1,25% (-1,40 рублей/килограмм)», — заявили в ведомстве.

В КСП отметили, что для некоторых продуктов питания характерно традиционное подорожание после новогодних праздников. Цены повысились на яйцо куриное на 1,32% (+0,93 рублей/десяток), масло сливочное на 0,87% (+1,22 рублей/200 грамм) и муку 0,51% (+0,25 рублей/килограмм).