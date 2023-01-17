В Челябинской области на остановке нашли труп. Фото

18 января 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Следов криминальной смерти не обнаружили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карабаше Челябинской области 17 января нашли труп неизвестного мужчины рядом с автобусной остановкой. Личность не установлена из-за отсутствия документов. Сообщает «Карабашский рабочий» «Утром 17 января в Карабаше на улице Освобождения Урала, вблизи остановки общественного транспорта „Горсад“, был обнаружен труп неустановленного мужчины. Документы, удостоверяющие личность мужчины, мобильный телефон — отсутствуют», — говорится в публикации портала. Установлено, что мужчине на вид 50-55 лет, худощавого телосложения. Был одет в черную кожаную утепленную мехом куртку, рубашку с длинным рукавом, черные джинсы с кожаным коричневым ремнем, кроссовки синего цвета «Adidas», на руках — черные кожаные перчатки, на голове — утепленная кожаная кепка с ушками. В карманах обнаружены личные вещи: чайная ложка с гравировкой «Андрей», футляр с очками, денежные средства и иные предметы. Документы, удостоверяющие личность мужчины, мобильный телефон — отсутствуют. На безымянном пальце правой руки — золотое кольцо. По информации следственного отдела по городу Кыштым СУ СКР по региону, телесные повреждения на трупе не обнаружены, признаки криминала отсутствуют. Кыштымский следственный отдел просит всех, кто узнал умершего мужчину, обратиться в полицию. Среди личных вещей обнаружили чайную ложку с гравировкой «Андрей» Фото: «Карабашский рабочий»

В Карабаше Челябинской области 17 января нашли труп неизвестного мужчины рядом с автобусной остановкой. Личность не установлена из-за отсутствия документов. Сообщает «Карабашский рабочий» «Утром 17 января в Карабаше на улице Освобождения Урала, вблизи остановки общественного транспорта „Горсад“, был обнаружен труп неустановленного мужчины. Документы, удостоверяющие личность мужчины, мобильный телефон — отсутствуют», — говорится в публикации портала. Установлено, что мужчине на вид 50-55 лет, худощавого телосложения. Был одет в черную кожаную утепленную мехом куртку, рубашку с длинным рукавом, черные джинсы с кожаным коричневым ремнем, кроссовки синего цвета «Adidas», на руках — черные кожаные перчатки, на голове — утепленная кожаная кепка с ушками. В карманах обнаружены личные вещи: чайная ложка с гравировкой «Андрей», футляр с очками, денежные средства и иные предметы. Документы, удостоверяющие личность мужчины, мобильный телефон — отсутствуют. На безымянном пальце правой руки — золотое кольцо. По информации следственного отдела по городу Кыштым СУ СКР по региону, телесные повреждения на трупе не обнаружены, признаки криминала отсутствуют. Кыштымский следственный отдел просит всех, кто узнал умершего мужчину, обратиться в полицию.