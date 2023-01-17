Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции за 10 млн рублей

18 января 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

В основном берут номера площадью около 30 квадратных метров Фото: Нина Калинина © URA.RU Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции. Средняя стоимость небольших комнат начинается от 10,5 млн рублей, как и в Сочи, сообщила челябинский риелтор Татьяна Гоголева. «Высоким спросом именно у челябинцев пользуются номера в крупнейших отелях Турции. В основном они инвестируют деньги в такую недвижимость, а также приезжают туда на отдых. В среднем стоимость номеров в хороших отелях составляет от 150 тысяч долларов (от 10,5 млн рублей)», — сообщила риелтор. По ее словам, все зависит от управляющей компании, но в основном собственник может останавливаться в номере ежегодно на две недели. Обычно подобную недвижимость приобретают состоятельные жители Челябинской области для инвестирования. В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30%, остальная прибыль зачисляется на счет владельца номера. При покупке выдается документ о праве собственности на комнату. С осени 2022 года челябинцы начали массово скупать в Турции квартиры по выгодной цене. Чаще всего жители Южного Урала предпочитали жилье площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов. Собственник номера может останавливаться в номере ежегодно на две недели Фото: сайт «Yahyarealty» Номера в отелях Турции состоятельные жители Челябинской области берут для инвестирования Фото: сайт «Yahyarealty» В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30% Фото: сайт «Yahyarealty»

Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции. Средняя стоимость небольших комнат начинается от 10,5 млн рублей, как и в Сочи, сообщила челябинский риелтор Татьяна Гоголева. «Высоким спросом именно у челябинцев пользуются номера в крупнейших отелях Турции. В основном они инвестируют деньги в такую недвижимость, а также приезжают туда на отдых. В среднем стоимость номеров в хороших отелях составляет от 150 тысяч долларов (от 10,5 млн рублей)», — сообщила риелтор. По ее словам, все зависит от управляющей компании, но в основном собственник может останавливаться в номере ежегодно на две недели. Обычно подобную недвижимость приобретают состоятельные жители Челябинской области для инвестирования. В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30%, остальная прибыль зачисляется на счет владельца номера. При покупке выдается документ о праве собственности на комнату. С осени 2022 года челябинцы начали массово скупать в Турции квартиры по выгодной цене. Чаще всего жители Южного Урала предпочитали жилье площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов.