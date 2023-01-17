17 января 2023

Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции за 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, турция
В основном берут номера площадью около 30 квадратных метров Фото:

Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции. Средняя стоимость небольших комнат начинается от 10,5 млн рублей, как и в Сочи, сообщила челябинский риелтор Татьяна Гоголева.

«Высоким спросом именно у челябинцев пользуются номера в крупнейших отелях Турции. В основном они инвестируют деньги в такую недвижимость, а также приезжают туда на отдых. В среднем стоимость номеров в хороших отелях составляет от 150 тысяч долларов (от 10,5 млн рублей)», — сообщила риелтор.

По ее словам, все зависит от управляющей компании, но в основном собственник может останавливаться в номере ежегодно на две недели. Обычно подобную недвижимость приобретают состоятельные жители Челябинской области для инвестирования. В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30%, остальная прибыль зачисляется на счет владельца номера. При покупке выдается документ о праве собственности на комнату.

С осени 2022 года челябинцы начали массово скупать в Турции квартиры по выгодной цене. Чаще всего жители Южного Урала предпочитали жилье площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов.

Собственник номера может останавливаться в номере ежегодно на две недели
Фото:
Номера в отелях Турции состоятельные жители Челябинской области берут для инвестирования
Фото:
В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30%
Фото:

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Челябинцы активно приобретают в собственность номера в отелях Турции. Средняя стоимость небольших комнат начинается от 10,5 млн рублей, как и в Сочи, сообщила челябинский риелтор Татьяна Гоголева. «Высоким спросом именно у челябинцев пользуются номера в крупнейших отелях Турции. В основном они инвестируют деньги в такую недвижимость, а также приезжают туда на отдых. В среднем стоимость номеров в хороших отелях составляет от 150 тысяч долларов (от 10,5 млн рублей)», — сообщила риелтор. По ее словам, все зависит от управляющей компании, но в основном собственник может останавливаться в номере ежегодно на две недели. Обычно подобную недвижимость приобретают состоятельные жители Челябинской области для инвестирования. В среднем управляющая компания отеля за обслуживание номера берет 30%, остальная прибыль зачисляется на счет владельца номера. При покупке выдается документ о праве собственности на комнату. С осени 2022 года челябинцы начали массово скупать в Турции квартиры по выгодной цене. Чаще всего жители Южного Урала предпочитали жилье площадью до 50 квадратных метров и стоимостью до 48-50 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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