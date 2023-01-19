В свердловской школе с доски почета сняли фото ученицы, которую педагог обозвал «шлюхой»

Мама ученицы школы №25 Дарья Табакова отметила, что фото дочери убрали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В школе №25 Верхней Пышмы (Свердловская область) с доски почета сняли фотографию школьницы, которую учитель физики обозвал «шлюхой». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама ученицы Дарья Табакова. По словам женщины, это произошло по указанию директора учебного заведения Ларисы Разумной.

«Я в шоке, слов не подобрать. С доски почета сняли фотографию дочери. Сначала сняли, а спустя сутки снова распечатали и вернули на место. По моему мнению, все эти действия происходят по указанию директора школы Разумной», — рассказала Табакова.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору школы №25 Верхней Пышмы. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что в школе Верхней Пышмы учитель в личной переписке назвал 14-летнюю ученицу шлюхой. Мама девочки сказала, что руководитель образовательного учреждения устроила травлю ученицы. Уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области заявил, что готов включиться в работу по данному случаю. Позже органы опеки и попечительства вызвали на беседу маму и школьницу.