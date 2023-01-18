Рестораторы ХМАО вынуждены менять рецептуру меню из-за санкций

19 января 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Часть ингредиентов для блюд значительно подорожала либо пропала из оборота Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО рестораторы меняют в своих заведениях рецепты блюд из-за санкций. Часть ингредиентов значительно подорожала либо пропала из оборота. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями ресторанного бизнеса. «Мы хоть и специализируемся в основном на гриль-меню, но все равно, например, пропало тоже самое импортное мясо. То же каре ягненка заменили на российское или казахское. Утка раньше была пекинская, сейчас тоже российская. Сыры импортные маасдам, пармезан — их просто нет. Поэтому ввели в меню либо отечественные, либо белорусские марки», — комментирует журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» Марина Ковалевская. По словам предпринимателей, часть даже самых редких позиций удалось заменить на отечественные аналоги и выиграть в цене. При этом отдельные товары, например, морепродукты остаются дорогими. «Основной ингредиент у нас — мука. Мы использовали сначала итальянскую, она подорожала процентов на 60. Мы отказались и нашли российский аналог, который оказался ничуть не хуже. Мы в принципе всему нашли альтернативу, перестроились достаточно быстро. Единственное, какие-то позиции, которые подорожали в цене, они так и остались. Себестоимость выросла и пришлось увеличивать цену на отдельные готовые блюда. На некоторые наоборот удалось снизить фудкост», — поясняет владелец кафе Giusto Gusto Сергей Шапкин. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в новом году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности. Проблемы с доставкой и удорожание товаров в России началось из-за санкций. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО рестораторы меняют в своих заведениях рецепты блюд из-за санкций. Часть ингредиентов значительно подорожала либо пропала из оборота. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями ресторанного бизнеса. «Мы хоть и специализируемся в основном на гриль-меню, но все равно, например, пропало тоже самое импортное мясо. То же каре ягненка заменили на российское или казахское. Утка раньше была пекинская, сейчас тоже российская. Сыры импортные маасдам, пармезан — их просто нет. Поэтому ввели в меню либо отечественные, либо белорусские марки», — комментирует журналисту агентства руководитель караоке-холла «Соло» и гриль-бара «Пивная №1» Марина Ковалевская. По словам предпринимателей, часть даже самых редких позиций удалось заменить на отечественные аналоги и выиграть в цене. При этом отдельные товары, например, морепродукты остаются дорогими. «Основной ингредиент у нас — мука. Мы использовали сначала итальянскую, она подорожала процентов на 60. Мы отказались и нашли российский аналог, который оказался ничуть не хуже. Мы в принципе всему нашли альтернативу, перестроились достаточно быстро. Единственное, какие-то позиции, которые подорожали в цене, они так и остались. Себестоимость выросла и пришлось увеличивать цену на отдельные готовые блюда. На некоторые наоборот удалось снизить фудкост», — поясняет владелец кафе Giusto Gusto Сергей Шапкин. Ранее URA.RU рассказывало, что шеф-повар из ХМАО предрек ресторанному бизнесу стагнацию в новом году. По его мнению, развитию индустрии в регионе мешают проблемы с логистикой и финансовые трудности. Проблемы с доставкой и удорожание товаров в России началось из-за санкций. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.