Глава региона проинформировал Татьяну Голикову о реализации нацпроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Москве обсудила капитальную реконструкцию здания цирка в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта. Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры», — подчеркнул Текслер на встрече с Голиковой, цитирует пресс-служба.

Стороны также обсудили вопросы строительства и реконструкции важных для региона социальных объектов: школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. Текслер отметил, что есть важный для области вопрос — строительство детской хирургии. В настоящий момент завершено его проектирование.

В ходе встречи губернатор также проинформировал о реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура». Он добавил, что в 2022 году Челябинская область показала высокий уровень их исполнения.