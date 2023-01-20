Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Москве обсудила капитальную реконструкцию здания цирка в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.
«В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта. Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры», — подчеркнул Текслер на встрече с Голиковой, цитирует пресс-служба.
Стороны также обсудили вопросы строительства и реконструкции важных для региона социальных объектов: школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. Текслер отметил, что есть важный для области вопрос — строительство детской хирургии. В настоящий момент завершено его проектирование.
В ходе встречи губернатор также проинформировал о реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура». Он добавил, что в 2022 году Челябинская область показала высокий уровень их исполнения.
Голикова и Текслер обсудили строительство важных для региона социальных объектов
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
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Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Москве обсудила капитальную реконструкцию здания цирка в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона. «В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации. Рассчитываем на принятие решения о выделении финансирования для завершения ремонта. Челябинский государственный цирк является востребованным учреждением культуры», — подчеркнул Текслер на встрече с Голиковой, цитирует пресс-служба. Стороны также обсудили вопросы строительства и реконструкции важных для региона социальных объектов: школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. Текслер отметил, что есть важный для области вопрос — строительство детской хирургии. В настоящий момент завершено его проектирование. В ходе встречи губернатор также проинформировал о реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура». Он добавил, что в 2022 году Челябинская область показала высокий уровень их исполнения.