21 января 2023
20 января 2023

В минЖКХ Пермского края новый замминистра

Новым замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края, здание администрации губернатора пермского края
В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края новый замминистра Фото:

Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову. Она была главой финансового отдела министерства, об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«В ведомстве пояснили, что ранее Александра Колчанова возглавляла финансовый отдел министерства и сейчас была повышена до уровня замминистра. Она заняла вакантную ставку, которая образовалась после ухода заместителя Марии Козловой, в конце 2022 года возглавившей министерство тарифного регулирования и энергетики», — передает издание.

Новый замминистра будет курировать финансы, а также вопросы водоснабжения. Сообщается, что Колчанова — второй начальник отдела, которого повысили с начала 2023 года. В январе заместителем министра назначили начальника отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игоря Мандрыгина.

Кадровые перестановки произошли и в других региональных ведомствах. Так, на этой неделе пост покинул министр строительства региона Андрей Колмогоров. Его должность занял главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов.

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Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову. Она была главой финансового отдела министерства, об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «В ведомстве пояснили, что ранее Александра Колчанова возглавляла финансовый отдел министерства и сейчас была повышена до уровня замминистра. Она заняла вакантную ставку, которая образовалась после ухода заместителя Марии Козловой, в конце 2022 года возглавившей министерство тарифного регулирования и энергетики», — передает издание. Новый замминистра будет курировать финансы, а также вопросы водоснабжения. Сообщается, что Колчанова — второй начальник отдела, которого повысили с начала 2023 года. В январе заместителем министра назначили начальника отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игоря Мандрыгина. Кадровые перестановки произошли и в других региональных ведомствах. Так, на этой неделе пост покинул министр строительства региона Андрей Колмогоров. Его должность занял главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов.
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