В минЖКХ Пермского края новый замминистра

Новым замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову

22 января 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края новый замминистра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову. Она была главой финансового отдела министерства, об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «В ведомстве пояснили, что ранее Александра Колчанова возглавляла финансовый отдел министерства и сейчас была повышена до уровня замминистра. Она заняла вакантную ставку, которая образовалась после ухода заместителя Марии Козловой, в конце 2022 года возглавившей министерство тарифного регулирования и энергетики», — передает издание. Новый замминистра будет курировать финансы, а также вопросы водоснабжения. Сообщается, что Колчанова — второй начальник отдела, которого повысили с начала 2023 года. В январе заместителем министра назначили начальника отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игоря Мандрыгина. Кадровые перестановки произошли и в других региональных ведомствах. Так, на этой неделе пост покинул министр строительства региона Андрей Колмогоров. Его должность занял главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов.

Новым заместителем министра ЖКХ и благоустройства Пермского края назначили Александру Колчанову. Она была главой финансового отдела министерства, об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «В ведомстве пояснили, что ранее Александра Колчанова возглавляла финансовый отдел министерства и сейчас была повышена до уровня замминистра. Она заняла вакантную ставку, которая образовалась после ухода заместителя Марии Козловой, в конце 2022 года возглавившей министерство тарифного регулирования и энергетики», — передает издание. Новый замминистра будет курировать финансы, а также вопросы водоснабжения. Сообщается, что Колчанова — второй начальник отдела, которого повысили с начала 2023 года. В январе заместителем министра назначили начальника отдела теплоэнергетики министерства ЖКХ края Игоря Мандрыгина. Кадровые перестановки произошли и в других региональных ведомствах. Так, на этой неделе пост покинул министр строительства региона Андрей Колмогоров. Его должность занял главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов.