Ресторатор Миркин перезапустит свое заведение в Тюмени из-за конфликта с предпринимателями

Jo Wu ранее попал в список лучших заведений Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ресторатор и основатель франшизы баров Jo Wu Евгений Миркин объявил о закрытии действующего азиатского бистро в Тюмени и открытии нового. Это решение он объяснил проблемами с франчайзи (покупатель франшизы, — прим ред.) в областной столице, которые переносили даты согласования договора и в итоге отказались от него.

«Тем временем с Тюменью мы планируем подписать договор концессии, в течение последних полгода мы пытались это сделать, но со стороны франчайзи постоянные изменения в датах <…> после долгих обсуждений совместных было принято решение, что договор с моей стороны ужесточается для того чтобы были рамки, в которых нужно работать. Я отправляю договор — они сливаются и отказываются от франшизы спустя почти восемь месяцев работы под моим брендом», — передает telegram-канал « Темы Тюмени » слова Миркина. После этого ресторатор добавил, что старый бар будет закрыт, а в Тюмени откроют вместо него новый.

Ранее азиатское бистро Jo Wu попало в список лучших ресторанов и баров 2022 года в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал food-обозреватель Филипп Тарасов, который выделил заведение за особый колорит и дополнение гастрономического разнообразия в городе.