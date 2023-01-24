Жители Таджикистана завезли в Екатеринбург инфекционный мед

В Екатеринбурге уничтожили партию опасного меда из Таджикистана

В Екатеринбурге уничтожили партию опасного меда из Таджикистана Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 24 января сотрудники таможни и регионального Управления Россельхознадзора выявили опасную партию меда, с которой прибыли пассажиры из Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

«При проведении государственного ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Таджикистана, обнаружена потенциально опасная продукция. Партия меда была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки», — сказано в сообщении.

Вся небезопасная продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору, изъята и уничтожена. Пассажир привлечен к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области были сожжены 350 завезенных из Литвы колумбийских гвоздик. Они были заражены опасным вредителем, уничтожающим урожай.