На Белоярской АЭС ввели особый режим безопасности

25 января 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Усиленный режим безопасности введен на БАЭС до 2 февраля Фото: Александр Мамаев © URA.RU На территории Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) усилен режим безопасности до 2 февраля. Такое решение принял директор Иван Сидоров, сообщили в пресс-службе предприятия. За день до этого губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить защиту атомных производств от беспилотных дронов. «По приказу директора БАЭС до 2 февраля введено усиление режима безопасности. Просьба по возможности использовать общественный транспорт, выбирать менее загруженные маршруты (КПП) и заранее выезжать к месту работы», — сообщили в пресс-службе БАЭС, уточнив, что мероприятия связаны с антитеррористической защищенностью станции. В Свердловской области 24 января усилили защиту предприятий, связанных с использованием атомной энергии. Губернатор Куйвашев поручил оборудовать все объекты техникой для обнаружения дронов-беспилотников. Помимо БАЭС, в перечень вошли комбинат «Электрохимприбор», Институт реакторных материалов и другие предприятия.

На территории Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) усилен режим безопасности до 2 февраля. Такое решение принял директор Иван Сидоров, сообщили в пресс-службе предприятия. За день до этого губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить защиту атомных производств от беспилотных дронов. «По приказу директора БАЭС до 2 февраля введено усиление режима безопасности. Просьба по возможности использовать общественный транспорт, выбирать менее загруженные маршруты (КПП) и заранее выезжать к месту работы», — сообщили в пресс-службе БАЭС, уточнив, что мероприятия связаны с антитеррористической защищенностью станции. В Свердловской области 24 января усилили защиту предприятий, связанных с использованием атомной энергии. Губернатор Куйвашев поручил оборудовать все объекты техникой для обнаружения дронов-беспилотников. Помимо БАЭС, в перечень вошли комбинат «Электрохимприбор», Институт реакторных материалов и другие предприятия.