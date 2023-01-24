24 января 2023

На Белоярской АЭС ввели особый режим безопасности

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Грызлов на БАЭС. Заречный, баэс, атомная станция
Усиленный режим безопасности введен на БАЭС до 2 февраля Фото:

На территории Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) усилен режим безопасности до 2 февраля. Такое решение принял директор Иван Сидоров, сообщили в пресс-службе предприятия. За день до этого губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить защиту атомных производств от беспилотных дронов.

«По приказу директора БАЭС до 2 февраля введено усиление режима безопасности. Просьба по возможности использовать общественный транспорт, выбирать менее загруженные маршруты (КПП) и заранее выезжать к месту работы», — сообщили в пресс-службе БАЭС, уточнив, что мероприятия связаны с антитеррористической защищенностью станции.

В Свердловской области 24 января усилили защиту предприятий, связанных с использованием атомной энергии. Губернатор Куйвашев поручил оборудовать все объекты техникой для обнаружения дронов-беспилотников. Помимо БАЭС, в перечень вошли комбинат «Электрохимприбор», Институт реакторных материалов и другие предприятия.

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На территории Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) усилен режим безопасности до 2 февраля. Такое решение принял директор Иван Сидоров, сообщили в пресс-службе предприятия. За день до этого губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить защиту атомных производств от беспилотных дронов. «По приказу директора БАЭС до 2 февраля введено усиление режима безопасности. Просьба по возможности использовать общественный транспорт, выбирать менее загруженные маршруты (КПП) и заранее выезжать к месту работы», — сообщили в пресс-службе БАЭС, уточнив, что мероприятия связаны с антитеррористической защищенностью станции. В Свердловской области 24 января усилили защиту предприятий, связанных с использованием атомной энергии. Губернатор Куйвашев поручил оборудовать все объекты техникой для обнаружения дронов-беспилотников. Помимо БАЭС, в перечень вошли комбинат «Электрохимприбор», Институт реакторных материалов и другие предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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