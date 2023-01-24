24 января 2023

Губернатор Махонин назвал востребованные в Пермском крае профессии

Губернатор Махонин: историки и юристы востребованы в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Махонин заявил, что профессия историков будет актуальна всегда Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече со студентами вузов Перми в ПГНИУ назвал ряд востребованных гуманитарных направлений в регионе. Среди актуальных глава назвал специальности историков и юристов, сообщает сайт правительства края.

«Особое направление — различные научные разработки. Из гуманитарных специальностей это, например, историки — профессия, которая будет востребована всегда. Юристы, занимающиеся актуальными тенденциями в экономике, например, защитой авторских и интеллектуальных прав», — передает слова главы сайт кабмина.

Также Махонин в беседе со студентами отметил, что все отрасли края нуждаются в специалистах, а гуманитарные и технические направления примерно одинаково востребованы. Поэтому предприятия реализуют инициативы по привлечению и обучению будущих сотрудников уже в школах. Губернатор посоветовал на встрече обучающимся проходить различные практики и стажировки и знакомиться с работодателями на форумах.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече со студентами вузов Перми в ПГНИУ назвал ряд востребованных гуманитарных направлений в регионе. Среди актуальных глава назвал специальности историков и юристов, сообщает сайт правительства края. «Особое направление — различные научные разработки. Из гуманитарных специальностей это, например, историки — профессия, которая будет востребована всегда. Юристы, занимающиеся актуальными тенденциями в экономике, например, защитой авторских и интеллектуальных прав», — передает слова главы сайт кабмина. Также Махонин в беседе со студентами отметил, что все отрасли края нуждаются в специалистах, а гуманитарные и технические направления примерно одинаково востребованы. Поэтому предприятия реализуют инициативы по привлечению и обучению будущих сотрудников уже в школах. Губернатор посоветовал на встрече обучающимся проходить различные практики и стажировки и знакомиться с работодателями на форумах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...