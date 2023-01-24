Губернатор Махонин назвал востребованные в Пермском крае профессии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече со студентами вузов Перми в ПГНИУ назвал ряд востребованных гуманитарных направлений в регионе. Среди актуальных глава назвал специальности историков и юристов, сообщает сайт правительства края.
«Особое направление — различные научные разработки. Из гуманитарных специальностей это, например, историки — профессия, которая будет востребована всегда. Юристы, занимающиеся актуальными тенденциями в экономике, например, защитой авторских и интеллектуальных прав», — передает слова главы сайт кабмина.
Также Махонин в беседе со студентами отметил, что все отрасли края нуждаются в специалистах, а гуманитарные и технические направления примерно одинаково востребованы. Поэтому предприятия реализуют инициативы по привлечению и обучению будущих сотрудников уже в школах. Губернатор посоветовал на встрече обучающимся проходить различные практики и стажировки и знакомиться с работодателями на форумах.
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