Губернатор Махонин назвал востребованные в Пермском крае профессии

Губернатор Махонин: историки и юристы востребованы в Пермском крае

25 января 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что профессия историков будет актуальна всегда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече со студентами вузов Перми в ПГНИУ назвал ряд востребованных гуманитарных направлений в регионе. Среди актуальных глава назвал специальности историков и юристов, сообщает сайт правительства края. «Особое направление — различные научные разработки. Из гуманитарных специальностей это, например, историки — профессия, которая будет востребована всегда. Юристы, занимающиеся актуальными тенденциями в экономике, например, защитой авторских и интеллектуальных прав», — передает слова главы сайт кабмина. Также Махонин в беседе со студентами отметил, что все отрасли края нуждаются в специалистах, а гуманитарные и технические направления примерно одинаково востребованы. Поэтому предприятия реализуют инициативы по привлечению и обучению будущих сотрудников уже в школах. Губернатор посоветовал на встрече обучающимся проходить различные практики и стажировки и знакомиться с работодателями на форумах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече со студентами вузов Перми в ПГНИУ назвал ряд востребованных гуманитарных направлений в регионе. Среди актуальных глава назвал специальности историков и юристов, сообщает сайт правительства края. «Особое направление — различные научные разработки. Из гуманитарных специальностей это, например, историки — профессия, которая будет востребована всегда. Юристы, занимающиеся актуальными тенденциями в экономике, например, защитой авторских и интеллектуальных прав», — передает слова главы сайт кабмина. Также Махонин в беседе со студентами отметил, что все отрасли края нуждаются в специалистах, а гуманитарные и технические направления примерно одинаково востребованы. Поэтому предприятия реализуют инициативы по привлечению и обучению будущих сотрудников уже в школах. Губернатор посоветовал на встрече обучающимся проходить различные практики и стажировки и знакомиться с работодателями на форумах.