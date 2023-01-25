Пермские чиновники и депутаты будут начинать день с истории оборонного завода

26 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В здании мэрии открыли выставку о промышленнике и его вкладе в историю Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чиновников пермской администрации и депутатов городской думы познакомят с историей одного из крупнейших оборонных предприятий региона и его первого руководителя. Выставка о Леониде Козлове и Пермском пороховом заводе открылась в фойе мэрии, так что чиновники и депутаты будут наблюдать ее каждый день и могут брать пример со знаменитого промышленника. «На выставке демонстрируются фотографии и информация о достижениях коллектива одного из крупнейших оборонных предприятий России, работавшего на протяжении 27 лет под руководством Леонида Козлова. Также впервые широко представлены сведения о деятельности Леонида Николаевича как создателя и первого директора Научно-производственного объединения им. С. М. Кирова», — сообщается на сайте администрации Перми. Отмечается, что благодаря Козлову и его предприятию в Перми появились детские сады, гостиницы, Дворец культуры, профилакторий, краевой ожоговый центр. При этом руководитель завода на работу ходил пешком, общаясь с кем-нибудь из рядовых сотрудников.

Чиновников пермской администрации и депутатов городской думы познакомят с историей одного из крупнейших оборонных предприятий региона и его первого руководителя. Выставка о Леониде Козлове и Пермском пороховом заводе открылась в фойе мэрии, так что чиновники и депутаты будут наблюдать ее каждый день и могут брать пример со знаменитого промышленника. «На выставке демонстрируются фотографии и информация о достижениях коллектива одного из крупнейших оборонных предприятий России, работавшего на протяжении 27 лет под руководством Леонида Козлова. Также впервые широко представлены сведения о деятельности Леонида Николаевича как создателя и первого директора Научно-производственного объединения им. С. М. Кирова», — сообщается на сайте администрации Перми. Отмечается, что благодаря Козлову и его предприятию в Перми появились детские сады, гостиницы, Дворец культуры, профилакторий, краевой ожоговый центр. При этом руководитель завода на работу ходил пешком, общаясь с кем-нибудь из рядовых сотрудников.