Япония расширила санкционный список граждан РФ

27 января 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Япония ввела санкции против 22 физических лица и трех предприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония заморозит активы российских компаний и частных лиц. В санкционный список попали 22 физических лица и 3 организации, сообщили в японском МИД. «Меры по замораживанию активов <…> уведомления Министерства иностранных дел вступят в силу для физических и юридических лиц Российской Федерации (22 физических и 3 юридических лица)», — говорится в сообщении на сайте МИД Японии. В санкционном списке оказались политолог Александр Дугин, председатель ЦИК Элла Памфилова, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра обороны Михаил Мизинцев, министр юстиции Константин Чуйченко, а также первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Ограничения также коснулись российских предприятий. Под санкции попали компании «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «Камаз». Ранее Министерство экономики Японии расширило санкции против РФ. Антироссийские ограничения коснулись экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры и квантовые компьютеры. Кроме того, Япония вводила санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Среди организаций под ограничения попали компания «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение», напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что Япония вводит ограничения на экспорт вакцин и медицинского оборудования в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Япония заморозит активы российских компаний и частных лиц. В санкционный список попали 22 физических лица и 3 организации, сообщили в японском МИД. «Меры по замораживанию активов <…> уведомления Министерства иностранных дел вступят в силу для физических и юридических лиц Российской Федерации (22 физических и 3 юридических лица)», — говорится в сообщении на сайте МИД Японии. В санкционном списке оказались политолог Александр Дугин, председатель ЦИК Элла Памфилова, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра обороны Михаил Мизинцев, министр юстиции Константин Чуйченко, а также первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. Ограничения также коснулись российских предприятий. Под санкции попали компании «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «Камаз». Ранее Министерство экономики Японии расширило санкции против РФ. Антироссийские ограничения коснулись экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры и квантовые компьютеры. Кроме того, Япония вводила санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Среди организаций под ограничения попали компания «Алмаз-Антей» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение», напоминает «Национальная служба новостей». Позже стало известно, что Япония вводит ограничения на экспорт вакцин и медицинского оборудования в РФ.