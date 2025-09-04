Захарова захотела посмотреть на карты, по которым летела фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересовалась, по каким именно бумажным картам экипаж самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершал посадку. Дипломат выразила сомнение в достоверности информации о навигационных проблемах.
«Я уж не знаю, на каком таком кукурузнике летает фон дер Ляйен, что ей приходится осуществлять посадку по бумажным картам, но при этом очень хочется на эти бумажные карты посмотреть, не могли бы они их опубликовать?» — сказала Захарова в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. По ее словам, ей интересно, каким цветом на этих картах обозначена Болгария.
Захарова назвала ситуацию с предполагаемым российским вмешательством в навигационные системы самолета очередным примером «ежедневного фейкомета» западной прессы. По мнению дипломата, это не только проявление паранойи, но и циничный политический расчет, цель которого — отвлечь внимание граждан ЕС от ухудшающейся социально-экономической ситуации. Она подчеркнула, что никаких реальных фактов, подтверждающих причастность Москвы к сбою GPS, предоставлено не было. Захарова с сарказмом отметила, что если бы Россия действительно вмешивалась в навигационные системы, то, вероятно, позаботилась бы и о бумажных картах.
Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен сообщила, что у самолета, на котором Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы возникли проблемы с электронной навигационной системой при заходе на посадку. По ее словам, болгарские власти сообщили, что причиной сбоя стало «вмешательство России». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес Москвы, назвав их некорректными и бездоказательными. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не планируют проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета главы Еврокомиссии. Сервис Flightradar24, сообщил, что несмотря на заявления Еврокомиссии о сбоях навигации, системы самолета фиксировали устойчивый сигнал GPS на протяжении всего полета. Также отмечается, что рейс задержался всего на девять минут.
