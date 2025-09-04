МИД РФ объяснил, почему Трамп участвует в урегулировании конфликта России и Украины

Захарова: Трамп осознает сыгранную катастрофическую роль США в конфликте
Нужно пристально следить за заявлениями президента США, заявила Захарова
Нужно пристально следить за заявлениями президента США, заявила Захарова Фото:

Президент США Дональд Трамп осознает катастрофическую роль, которую сыграли США, в ситуации, связанной с Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

«У меня есть ощущение, опять же мое личное, что есть какая-то доля осознания той катастрофической роли, которую Соединенные Штаты Америки сыграли в этой трагедии», — заявила Захарова. Ее слова приводит ТАСС. Официальный представитель МИД отметила, что нужно с пристальным вниманием и концентрацией оценивать заявления президента США.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою роль в сдерживании эскалации конфликта на Украине, заявляя, что именно его действия не позволили России установить полный контроль над страной. Российские власти отмечали, что администрация Трампа действительно предпринимала попытки остановить боевые действия, а сам президент США называл себя ключевой фигурой в урегулировании кризиса и выражал надежду на конструктивный диалог между Москвой и Киевом.

