В Екатеринбурге вынесли приговор грузчику, избившему прохожую

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Грузчик, избивший случайную прохожую, будет отбывать наказание в колонии строгого режима

В Екатеринбурге 26-летнего грузчика, приехавшего из-за рубежа, признали виновным в жестоком избиении волонтера Натальи Зайцевой, которая кормила собак на Сортировке. Мужчину отправили в колонию строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Он признан виновным в преступлении по пункту „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — рассказали в полиции.

Мужчину приговорили к 8,4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В конце марте 2022 года на 42-летнюю Наталью Зайцеву напали , когда она кормила собак на улице Одинарка на Сортировке. Женщине пришлось перенести ряд операций , чтобы выжить.

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В Екатеринбурге 26-летнего грузчика, приехавшего из-за рубежа, признали виновным в жестоком избиении волонтера Натальи Зайцевой, которая кормила собак на Сортировке. Мужчину отправили в колонию строгого режима, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Он признан виновным в преступлении по пункту „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)», — рассказали в полиции. Мужчину приговорили к 8,4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В конце марте 2022 года на 42-летнюю Наталью Зайцеву напали , когда она кормила собак на улице Одинарка на Сортировке. Женщине пришлось перенести ряд операций , чтобы выжить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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