В свердловском городе пройдет выставка в память о создателе кота Леопольда

В Полевском пройдет выставка в честь Вячеслава Назарука

30 января 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Выставку в честь создателя кота Леопольда в свердловском музее откроют 4 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В народном музее «Малахитовая шкатулка» в Полевском (Свердловская область) покажут более 10 работ мультипликатора Вячеслава Назарука, автора персонажа мультфильма «Приключения кота Леопольда». Об этом сообщил создатель и руководитель музея Александр Федосов. «Относился он к нашему музею по-особенному — его невероятно интересовала „бажовская“ тема, этой теме он посвятил многие года своей жизни. У нас 12 работ: 11 бажовских работ и картина „Крещение Руси“ — она вообще-то для него векторная, знаковая, я бы даже сказал одна из основных работ жизни, по крайней мере из того пояснения, которое он [Назарук] мне дал по поводу этой работы», — передает слова Александра Федосова ТАСС. Выставку в музее «Малахитовая шкатулка» планируют открыть 4 марта. По словам Александра Федосова, Назарук создал 32 иллюстрации к творчеству писателя, уроженца Свердловской области Павла Бажова. Кроме этого, создатель музея отмечает, что в экспозиции будет представлено письмо Назарука, адресованное музею. Ранее URA.RU сообщало, что Вячеслав Назарук скончался 29 января на 81 году жизни. Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Димитрия в Москве.

В народном музее «Малахитовая шкатулка» в Полевском (Свердловская область) покажут более 10 работ мультипликатора Вячеслава Назарука, автора персонажа мультфильма «Приключения кота Леопольда». Об этом сообщил создатель и руководитель музея Александр Федосов. «Относился он к нашему музею по-особенному — его невероятно интересовала „бажовская“ тема, этой теме он посвятил многие года своей жизни. У нас 12 работ: 11 бажовских работ и картина „Крещение Руси“ — она вообще-то для него векторная, знаковая, я бы даже сказал одна из основных работ жизни, по крайней мере из того пояснения, которое он [Назарук] мне дал по поводу этой работы», — передает слова Александра Федосова ТАСС. Выставку в музее «Малахитовая шкатулка» планируют открыть 4 марта. По словам Александра Федосова, Назарук создал 32 иллюстрации к творчеству писателя, уроженца Свердловской области Павла Бажова. Кроме этого, создатель музея отмечает, что в экспозиции будет представлено письмо Назарука, адресованное музею. Ранее URA.RU сообщало, что Вячеслав Назарук скончался 29 января на 81 году жизни. Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Димитрия в Москве.