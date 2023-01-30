В Кремле заявили, что Путин не угрожал Джонсону ракетами

30 января 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков задался вопросом о том, почему премьер-министр Великобритании соврал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон соврал, сказав в интервью британскому изданию, что в одном из телефонных разговоров до начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин пытался внушить ему страх и угрожал ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «То, что сказал господин Джонсон — это неправда. Точнее, это ложь. Более того, это или сознательная ложь — тогда надо спросить Джонсона, с какой целью он выбрал такой вариант изложения, или это была несознательная ложь, и он не понял, о чем говорил Путин. Я знаю, о чем шла речь во время того разговора, и, еще раз повторяю, это ложь. Никаких угроз ракетами не было», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передал корреспондент URA.RU. Ранее в интервью британской газете Daily Mail Джонсон заявил, что Путин в ходе телефонного разговора пытался внушить ему страх. Он также отмечал, что предупреждал российского президента о западных санкциях в случае начала Россией спецоперации, сообщает «Национальная служба новостей».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон соврал, сказав в интервью британскому изданию, что в одном из телефонных разговоров до начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин пытался внушить ему страх и угрожал ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «То, что сказал господин Джонсон — это неправда. Точнее, это ложь. Более того, это или сознательная ложь — тогда надо спросить Джонсона, с какой целью он выбрал такой вариант изложения, или это была несознательная ложь, и он не понял, о чем говорил Путин. Я знаю, о чем шла речь во время того разговора, и, еще раз повторяю, это ложь. Никаких угроз ракетами не было», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передал корреспондент URA.RU. Ранее в интервью британской газете Daily Mail Джонсон заявил, что Путин в ходе телефонного разговора пытался внушить ему страх. Он также отмечал, что предупреждал российского президента о западных санкциях в случае начала Россией спецоперации, сообщает «Национальная служба новостей».