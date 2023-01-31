В Кремле объяснили решение Путина о начале спецоперации

Кремль: решение Путина о начале спецоперации оправдано

31 января 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснили решение о начале спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение восьми лет до начала спецоперации на Украине Кремль видел, как идет милитаризация соседнего государства, как Киев готовился к войне в Донбассе. Это подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании экс-президента Украины Петра Порошенко в подготовке к военным действиям. «Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине. И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку [Киева] к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблему Донбасса, что естественно уничтожило бы на тот момент Минские договоренности, которые и сейчас уже канули в Лету. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все правильно, приняв решение начать спецоперацию для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе», — отметил Песков. По его словам, Порошенко сейчас повторил то, что говорил ранее и в чем до этого признались другие европейские лидеры. «Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель и Олланд подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Германии и для Франции, Минские соглашения были ничем иным, как ширмой которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — подчеркнул Дмитрий Песков. Бывший президент Украины Петр Порошенко в фильме ВВС «Путин против Запада» заявил, что Минские соглашения «дали Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции». При этом он подчеркнул, что Россия якобы не выполнила ни одно из соглашений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В течение восьми лет до начала спецоперации на Украине Кремль видел, как идет милитаризация соседнего государства, как Киев готовился к войне в Донбассе. Это подтверждает правильность решения президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о признании экс-президента Украины Петра Порошенко в подготовке к военным действиям. «Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине. И мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины. Мы видели подготовку [Киева] к тому, чтобы силовыми методами попытаться решить проблему Донбасса, что естественно уничтожило бы на тот момент Минские договоренности, которые и сейчас уже канули в Лету. Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все правильно, приняв решение начать спецоперацию для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе», — отметил Песков. По его словам, Порошенко сейчас повторил то, что говорил ранее и в чем до этого признались другие европейские лидеры. «Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель и Олланд подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Германии и для Франции, Минские соглашения были ничем иным, как ширмой которой они камуфлировали свои намерения подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», — подчеркнул Дмитрий Песков. Бывший президент Украины Петр Порошенко в фильме ВВС «Путин против Запада» заявил, что Минские соглашения «дали Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции». При этом он подчеркнул, что Россия якобы не выполнила ни одно из соглашений.