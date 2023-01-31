Зэк из Дагестана охмурил пермячку и украл у нее 3 млн рублей с карты

01 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мужчина обманул пермячку находясь в колонии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Аферист из Дагестана, отбывающий наказание в местах лишения свободы, охмурил в соцсетях жительницу Перми и обманным путем снял с ее карты почти три миллиона рублей. Эти деньги ей на карту поступили от продажи земельного участка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе следствия установлено, что 26-летний молодой человек, находясь в колонии, познакомился в соцсетях с одинокой 49-летней пермячкой. Для придания серьезности своих намерений обвиняемый познакомил женщину со своей мамой. Жительница Перми оказывала возлюбленному финансовую помощь, переводя деньги на личные нужды в колонии от 800 рублей до 13 тысяч рублей. Также она предоставила доступ в личный кабинет онлайн-банка», — указано в пресс-релизе. Спустя некоторое время женщина продала земельный участок, и крупная сумма была переведена покупателем на ее карту. Женщина не спешила проверять свои счета. Обвиняемый, имея доступ к счетам пермячки, первым узнал о зачислении средств и перевел часть суммы на счета своих родственников. После этого он рассказал своей «невесте» о том, что он якобы оформил кредит, и деньги поступили на ее карту. Пермячка, подумав, что на ее карте действительно его кредит, а не плата за участок, перевела оставшиеся деньги матери мошенника. Обман раскрылся только после того, как женщина узнала о том, что на карте оказывается был перевод за сделку по продаже участка. Общий ущерб, причиненный пермячке, составил 2,8 миллионов рублей. Мужчину теперь будут судить по статьям «Кража» и «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что не все ведутся на ухищрения мошенников. К примеру, 75-летняя пермячка помогла задержать телефонного мошенника, который должен был забрать деньги за мнимое освобождение внучки от уголовного преследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аферист из Дагестана, отбывающий наказание в местах лишения свободы, охмурил в соцсетях жительницу Перми и обманным путем снял с ее карты почти три миллиона рублей. Эти деньги ей на карту поступили от продажи земельного участка. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В ходе следствия установлено, что 26-летний молодой человек, находясь в колонии, познакомился в соцсетях с одинокой 49-летней пермячкой. Для придания серьезности своих намерений обвиняемый познакомил женщину со своей мамой. Жительница Перми оказывала возлюбленному финансовую помощь, переводя деньги на личные нужды в колонии от 800 рублей до 13 тысяч рублей. Также она предоставила доступ в личный кабинет онлайн-банка», — указано в пресс-релизе. Спустя некоторое время женщина продала земельный участок, и крупная сумма была переведена покупателем на ее карту. Женщина не спешила проверять свои счета. Обвиняемый, имея доступ к счетам пермячки, первым узнал о зачислении средств и перевел часть суммы на счета своих родственников. После этого он рассказал своей «невесте» о том, что он якобы оформил кредит, и деньги поступили на ее карту. Пермячка, подумав, что на ее карте действительно его кредит, а не плата за участок, перевела оставшиеся деньги матери мошенника. Обман раскрылся только после того, как женщина узнала о том, что на карте оказывается был перевод за сделку по продаже участка. Общий ущерб, причиненный пермячке, составил 2,8 миллионов рублей. Мужчину теперь будут судить по статьям «Кража» и «Мошенничество». Уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU рассказывало, что не все ведутся на ухищрения мошенников. К примеру, 75-летняя пермячка помогла задержать телефонного мошенника, который должен был забрать деньги за мнимое освобождение внучки от уголовного преследования.