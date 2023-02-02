Пермские турфирмы начали продажу пакетных туров из Перми в Армению

Полеты начнутся с конца марта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермские турфирмы начали формировать пакетные туры в этом сезоне из Перми в Армению. Вылеты запланированы с 29 марта. Об этом сообщили в турфирме «Пермавтотур».

«Рассчитаны пакетные туры в Ереван с вылетом из Перми (перелет и проживание). Также можно рассчитать экскурсионный тур. Старт полетной программы с 29.03 на 7 и 14 ночей», — указано в рекламном предложении турфирмы.

Туры в Ереван продаются сейчас стоимостью от 49 500 рублей на человека. Окончательная стоимость будет зависеть от тарифа авиакомпании — стоимость билетов ближе к вылету обычно поднимается.

Ранее URA.RU рассказывало, почему раннее бронирование путевок в Турцию из Перми подорожало. Главная причина — спрос гораздо выше, чем предложение.