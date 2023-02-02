Пермские турфирмы начали продажу пакетных туров из Перми в Армению

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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Полеты начнутся с конца марта Фото:

Пермские турфирмы начали формировать пакетные туры в этом сезоне из Перми в Армению. Вылеты запланированы с 29 марта. Об этом сообщили в турфирме «Пермавтотур».

«Рассчитаны пакетные туры в Ереван с вылетом из Перми (перелет и проживание). Также можно рассчитать экскурсионный тур. Старт полетной программы с 29.03 на 7 и 14 ночей», — указано в рекламном предложении турфирмы.

Туры в Ереван продаются сейчас стоимостью от 49 500 рублей на человека. Окончательная стоимость будет зависеть от тарифа авиакомпании — стоимость билетов ближе к вылету обычно поднимается.

Ранее URA.RU рассказывало, почему раннее бронирование путевок в Турцию из Перми подорожало. Главная причина — спрос гораздо выше, чем предложение.

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Пермские турфирмы начали формировать пакетные туры в этом сезоне из Перми в Армению. Вылеты запланированы с 29 марта. Об этом сообщили в турфирме «Пермавтотур». «Рассчитаны пакетные туры в Ереван с вылетом из Перми (перелет и проживание). Также можно рассчитать экскурсионный тур. Старт полетной программы с 29.03 на 7 и 14 ночей», — указано в рекламном предложении турфирмы. Туры в Ереван продаются сейчас стоимостью от 49 500 рублей на человека. Окончательная стоимость будет зависеть от тарифа авиакомпании — стоимость билетов ближе к вылету обычно поднимается. Ранее URA.RU рассказывало, почему раннее бронирование путевок в Турцию из Перми подорожало. Главная причина — спрос гораздо выше, чем предложение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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