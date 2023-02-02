В Златоусте похоронили бойца ЧВК, погибшего на спецоперации

В Златоусте Челябинской области 2 февраля простились с бойцом одной из частных военных компаний (ЧВК) Ильей Хамидулиным, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«В спецоперации погиб житель Златоуста Илья Хамидулин. 2 февраля прошли похороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Как пишут друзья Ильи Хамидулина, он выпускник профессионального Лицея №111. Бойцу был 21 год.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.
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