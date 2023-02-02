В Златоусте похоронили бойца ЧВК, погибшего на спецоперации

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Златоустовец Илья Хамидулин ушел на фронт добровольно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Златоусте Челябинской области 2 февраля простились с бойцом одной из частных военных компаний (ЧВК) Ильей Хамидулиным, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В спецоперации погиб житель Златоуста Илья Хамидулин. 2 февраля прошли похороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Как пишут друзья Ильи Хамидулина, он выпускник профессионального Лицея №111. Бойцу был 21 год.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.

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В Златоусте Челябинской области 2 февраля простились с бойцом одной из частных военных компаний (ЧВК) Ильей Хамидулиным, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В спецоперации погиб житель Златоуста Илья Хамидулин. 2 февраля прошли похороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как пишут друзья Ильи Хамидулина, он выпускник профессионального Лицея №111. Бойцу был 21 год. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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