В Златоусте похоронили бойца ЧВК, погибшего на спецоперации

02 февраля 2023 в 23:14 Размер текста - 17 +

Златоустовец Илья Хамидулин ушел на фронт добровольно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте Челябинской области 2 февраля простились с бойцом одной из частных военных компаний (ЧВК) Ильей Хамидулиным, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В спецоперации погиб житель Златоуста Илья Хамидулин. 2 февраля прошли похороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как пишут друзья Ильи Хамидулина, он выпускник профессионального Лицея №111. Бойцу был 21 год. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.

В Златоусте Челябинской области 2 февраля простились с бойцом одной из частных военных компаний (ЧВК) Ильей Хамидулиным, погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В спецоперации погиб житель Златоуста Илья Хамидулин. 2 февраля прошли похороны», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как пишут друзья Ильи Хамидулина, он выпускник профессионального Лицея №111. Бойцу был 21 год. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Основной ее целью является защита населения от украинских националистов. Российские военные ежедневно мужественно выполняют свою миссию.