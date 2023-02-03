Миасский завод отправит в Азербайджан мастерские на колесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерские на колесах позволят проводить ремонты в полевых условиях Фото:

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отправит автомобили-мастерские в Азербайджан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника предназначена для проведения ремонтов в полевых условиях.

«Отгрузили специальные автомобили на шасси „Урал Next“ для Азербайджана. Спецтехнику заказчик будет использовать для проведения ремонтных работ в полевых условиях», — отметили URA.RU на заводе.

Автомобили помогут специалистам монтировать оборудование на местности. Техника имеет повышенную проходимость, поэтому сможет доставить работников по бездорожью в удаленные точки.

Для комфорта фургоны двух отправленных автомобилей изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства, по периметру установлено освещение. Салоны снабжены электрооборудованием, выдвижными лестницами и защитной сеткой на фарах.

Завод в 2022 году несколько раз направляли технику в Азербайджан. В страну было отправлено несколько партий разнопрофильной техники. Поставки намечены также на 2023 год. Недавно предприятие отгрузило 44 вахтовых автобуса для заказчика в Сургуте (ХМАО).

Спецтехника из Миасса имеет повышенную проходимость
Фото:
Теплый салон оснастили электрооборудованием
Фото:

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Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отправит автомобили-мастерские в Азербайджан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника предназначена для проведения ремонтов в полевых условиях. «Отгрузили специальные автомобили на шасси „Урал Next“ для Азербайджана. Спецтехнику заказчик будет использовать для проведения ремонтных работ в полевых условиях», — отметили URA.RU на заводе. Автомобили помогут специалистам монтировать оборудование на местности. Техника имеет повышенную проходимость, поэтому сможет доставить работников по бездорожью в удаленные точки. Для комфорта фургоны двух отправленных автомобилей изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства, по периметру установлено освещение. Салоны снабжены электрооборудованием, выдвижными лестницами и защитной сеткой на фарах. Завод в 2022 году несколько раз направляли технику в Азербайджан. В страну было отправлено несколько партий разнопрофильной техники. Поставки намечены также на 2023 год. Недавно предприятие отгрузило 44 вахтовых автобуса для заказчика в Сургуте (ХМАО).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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