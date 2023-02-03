Мастерские на колесах позволят проводить ремонты в полевых условиях Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Завод «ГИРД» из Миасса (Челябинская область) отправит автомобили-мастерские в Азербайджан. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, спецтехника предназначена для проведения ремонтов в полевых условиях.

«Отгрузили специальные автомобили на шасси „Урал Next“ для Азербайджана. Спецтехнику заказчик будет использовать для проведения ремонтных работ в полевых условиях», — отметили URA.RU на заводе.

Автомобили помогут специалистам монтировать оборудование на местности. Техника имеет повышенную проходимость, поэтому сможет доставить работников по бездорожью в удаленные точки.

Для комфорта фургоны двух отправленных автомобилей изготовили из пятислойных сэндвич-панелей собственного производства, по периметру установлено освещение. Салоны снабжены электрооборудованием, выдвижными лестницами и защитной сеткой на фарах.

Завод в 2022 году несколько раз направляли технику в Азербайджан. В страну было отправлено несколько партий разнопрофильной техники. Поставки намечены также на 2023 год. Недавно предприятие отгрузило 44 вахтовых автобуса для заказчика в Сургуте (ХМАО).

Спецтехника из Миасса имеет повышенную проходимость Фото: пресс-служба завода «ГИРД»