В Свердловской области изменят закон о митингах

Одну из статей закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» планируют упразднить. Речь идет о седьмой статье, в которой перечислены места, где запрещено проводить митинги. Копия законодательной инициативы есть в распоряжении URA.RU.
«В статье 7 установлено, что помимо мест, определенных федеральным законом, к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся: [территории возле аэропортов, вокзалов, жилых домов и здания уральского полпредства]. Положения […] дублируют положения, указанные в части федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — говорится в тексте документа.
В связи с этим статью регионального закона предлагают упразднить. Законодательная инициатива находится на рассмотрении депутатов Законодательного собрания Свердловской области.
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