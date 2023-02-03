В Свердловской области изменят закон о митингах

03 февраля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают упразднить статью регионального закона о митингах, которая дублирует статью аналогичного федерального закона Фото: Размик Закарян © URA.RU Одну из статей закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» планируют упразднить. Речь идет о седьмой статье, в которой перечислены места, где запрещено проводить митинги. Копия законодательной инициативы есть в распоряжении URA.RU. «В статье 7 установлено, что помимо мест, определенных федеральным законом, к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся: [территории возле аэропортов, вокзалов, жилых домов и здания уральского полпредства]. Положения […] дублируют положения, указанные в части федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — говорится в тексте документа. В связи с этим статью регионального закона предлагают упразднить. Законодательная инициатива находится на рассмотрении депутатов Законодательного собрания Свердловской области.

Одну из статей закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» планируют упразднить. Речь идет о седьмой статье, в которой перечислены места, где запрещено проводить митинги. Копия законодательной инициативы есть в распоряжении URA.RU. «В статье 7 установлено, что помимо мест, определенных федеральным законом, к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций запрещается, также относятся: [территории возле аэропортов, вокзалов, жилых домов и здания уральского полпредства]. Положения […] дублируют положения, указанные в части федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — говорится в тексте документа. В связи с этим статью регионального закона предлагают упразднить. Законодательная инициатива находится на рассмотрении депутатов Законодательного собрания Свердловской области.