Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ 03 февраля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 + Аттестующиеся смогут менять перечень предметов и сроки сдачи экзаменов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Согласно предложенным нововведениям, аттестующиеся смогут менять перечень учебных предметов и сроки сдачи экзаменов по уважительным причинам, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Утвердить порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Участники аттестации смогут менять сроки сдачи экзаменов по уважительной причине и выбранные предметы», — говорится в документе . Кроме того, для военнослужащим, проходящих службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предоставят возможность подавать заявления по месту службы. Также планируется изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: с первой рабочей среды мая на вторую. Документ вступит в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года. Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Согласно предложенным нововведениям, аттестующиеся смогут менять перечень учебных предметов и сроки сдачи экзаменов по уважительным причинам, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Утвердить порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Участники аттестации смогут менять сроки сдачи экзаменов по уважительной причине и выбранные предметы», — говорится в документе. Кроме того, для военнослужащим, проходящих службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предоставят возможность подавать заявления по месту службы. Также планируется изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: с первой рабочей среды мая на вторую. Документ вступит в силу с 1 сентября. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям