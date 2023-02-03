Бастрыкин взял под контроль расселение аварийного дома в Сургуте

04 февраля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин проконтролирует расселение аварийного дома в Сургуте Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ХМАО представить отчет о ситуации с расселением аварийного дома в Сургуте. Информация опубликована в telegram-канале информационного центра СК РФ. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в Приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Сургута ХМАО — Югры по вопросу непринятия мер к расселению аварийного многоквартирного дома, 1963 года постройки, где она проживает. Расселение жильцов было запланировано на 2021—2022 год, однако до настоящего времени этого не произошло», — сообщается в канале. В сообщении указано, что в доме еще в 1991 году рухнула крыша и часть стены. Позднее в здании провели ремонт. У женщины нет другого жилья, поэтому она вынуждена проживать «в небезопасных условиях». Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО Дмитрию Шерману представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ранее Александр Бастрыкин потребовал отчета о скандальном расселении аварийных домов в Нягани. Дом 47 по улице Киевской был признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не был расселен.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ХМАО представить отчет о ситуации с расселением аварийного дома в Сургуте. Информация опубликована в telegram-канале информационного центра СК РФ. «К председателю СК России А.И. Бастрыкину в Приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Сургута ХМАО — Югры по вопросу непринятия мер к расселению аварийного многоквартирного дома, 1963 года постройки, где она проживает. Расселение жильцов было запланировано на 2021—2022 год, однако до настоящего времени этого не произошло», — сообщается в канале. В сообщении указано, что в доме еще в 1991 году рухнула крыша и часть стены. Позднее в здании провели ремонт. У женщины нет другого жилья, поэтому она вынуждена проживать «в небезопасных условиях». Глава СК РФ поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО Дмитрию Шерману представить доклад о проведенных проверочных мероприятиях. Ранее Александр Бастрыкин потребовал отчета о скандальном расселении аварийных домов в Нягани. Дом 47 по улице Киевской был признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не был расселен.