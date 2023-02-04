Из Свердловской области на фронт отправят УАЗ и газовые баллоны

Из Тугулымского городского округа (Свердловская область) на фронт отправят УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и другие необходимые вещи. Отправка партии намечена на 8 февраля, сообщил мэр Николай Черепанов.
«По просьбе наших бойцов мы купили медикаменты, тепловизор, металлоискатель, УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и многое другое. <…> Отправка груза намечена на 8—10 февраля», — написал Черепанов на странице в соцсети «ВКонтакте».
Николай Черепанов пояснил, что данная отправка груза станет второй отправленной партией из Тугулыма. «До места в зоне СВО партию будет сопровождать наш представитель», — резюмировал мэр.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, спецоперация — вынужденная мера, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса.
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