04 февраля 2023
03 февраля 2023

Из Свердловской области на фронт отправят УАЗ и газовые баллоны

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Из Тугулыма на фронт отправят медикаменты, тепловизор, УАЗ, печи и многое другое Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из Тугулымского городского округа (Свердловская область) на фронт отправят УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и другие необходимые вещи. Отправка партии намечена на 8 февраля, сообщил мэр Николай Черепанов.

«По просьбе наших бойцов мы купили медикаменты, тепловизор, металлоискатель, УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и многое другое. <…> Отправка груза намечена на 8—10 февраля», — написал Черепанов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Николай Черепанов пояснил, что данная отправка груза станет второй отправленной партией из Тугулыма. «До места в зоне СВО партию будет сопровождать наш представитель», — резюмировал мэр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, спецоперация — вынужденная мера, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса.

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Из Тугулымского городского округа (Свердловская область) на фронт отправят УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и другие необходимые вещи. Отправка партии намечена на 8 февраля, сообщил мэр Николай Черепанов. «По просьбе наших бойцов мы купили медикаменты, тепловизор, металлоискатель, УАЗ, портативные печи, газовые баллоны и многое другое. <…> Отправка груза намечена на 8—10 февраля», — написал Черепанов на странице в соцсети «ВКонтакте». Николай Черепанов пояснил, что данная отправка груза станет второй отправленной партией из Тугулыма. «До места в зоне СВО партию будет сопровождать наш представитель», — резюмировал мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, спецоперация — вынужденная мера, главной целью которой является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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