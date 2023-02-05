Огнеборцы тушат пожар в элитном коттеджном поселке под Челябинском. Фото

06 февраля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Пожарные стараются потушить пожар до того, как огонь перекинется на дом Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве. Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава. Для тушения пожара воду берут из естественного водоема, в котором огнеборцы сделали прорубь Фото: telegram-канал «МЧС Южный Урал»

В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве. Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава.