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Огнеборцы тушат пожар в элитном коттеджном поселке под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимнее солнцестояние, парк Гагарина, Челябинск, огненное колесо обозрения, пожарная машина
Пожарные стараются потушить пожар до того, как огонь перекинется на дом Фото:

В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве.

Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава.

Для тушения пожара воду берут из естественного водоема, в котором огнеборцы сделали прорубь
Фото:

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В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве. Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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