В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве.
Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава.
Для тушения пожара воду берут из естественного водоема, в котором огнеборцы сделали прорубь
В микрорайоне Лесной остров, элитном коттеджном поселке под Челябинском, 6 февраля огнеборцы тушат горящие баню и надворные постройки на одном из частных участков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в микрорайоне Лесной остров: горят баня и надворные постройки в одном из частных домовладений. Сотрудники МЧС прилагают все усилия, чтобы пламя не перешло на жилой дом, расположенный всего в пяти метрах от очага пожара», — сообщили в ведомстве. Воду подвозят из естественного водоема, огнеборцы сделали прорубь, поскольку наружное противопожарное водоснабжение отсутствует. На месте работают пять единиц техники и 20 человек личного состава.