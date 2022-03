Шотландские рокеры отказалась ехать в Екатеринбург

Шотландская рок-группа The Exploited перенесла свое выступление в Екатеринбурге на неопределенный срок. Музыканты должны были выступить 11 сентября на концертной площадке «Фабрика». Сообщение о переносе появилось на официальном сайте уральского организатора мероприятия. «Перенос. Дата будет объявлена позже», — говорится в сообщении «Фабрики». Из основного графика концертов выступление The Exploited также убрали и в социальной сети «ВКонтакте», а группа встречи уральских поклонников не обновлялась с августа 2021 года. Именно тогда появилось сообщение, что концерт группы перенесли с сентября 2021 года на сентябрь 2022 года. Организаторы всероссийского тура The Exploited также проинформировали, что рокеры перенесли выступление в России. «Весь тур The Exploited, назначенный на сентябрь 2022 года, перенесен. Новые даты будут сообщены дополнительно, все билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано на сайте организатора. В ККТ «Космос» ранее во второй раз перенесла выступление певица Елка. В «МТС Live Холл» отменили концерт английская группа Bring Me The Horizon, уральский исполнитель Niletto, украинский артист Макс Барских, певец Гарик Сукачев. В «Фабрике» перенесли выступления группа «НАИВ», певица Монеточка и рэпер Рем Дигга, в «Телеклуб» отказалась выступать певица Луна. Организаторы концертов признаются, что терпят огромные финансовые потери из-за отмены концертов, а поклонники жалуются, что не могут вернуть деньги за билеты. С 24 февраля Россия вынужденно проводит спецоперацию на Украине, чтобы прекратить геноцид против русских на Донбассе. Если у вас есть проблемы с возвратом билетов, ваш концерт неоднократно переносили, вы столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.