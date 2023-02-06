Полиция поймала сотрудника банка, который в ХМАО похитил 25 млн рублей и скрывался 15 лет

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Полиция поймала жителя ХМАО, который похитил 25 млн рублей и 15 лет скрывался Фото:

В Тюмени полиция задержала бывшего сотрудника банка, который работая в банке Ханты-Мансийска похитил 25 млн рублей и скрывался 15 лет. По случайности его остановили в такси для проверки документов водителя, однако один из сотрудников заметил, как похититель прячет наркотики. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

«Фигурант работал в должности экономиста. В июле 2008 года он создал через электронную программу своей организации, к которой имел доступ, подложное платежное поручение о выдаче ему 25 млн рублей. Фиктивный документ злоумышленник передал кассиру, который, не заметив подвоха, выдал наличность на руки. Дождавшись окончания рабочего дня, мужчина вместе с похищенным уехал из города и продолжительное время скрывался от правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Его нашли в минувшем году, когда он забрал из тайника закладку и ехал с наркотиками в такси. Машину остановили для проверки документов и мужчина, чтобы не попасться, попытался спрятать под автомобильный коврик почти 0,5 грамм мефедрона. Сейчас он находится под стражей, за мошенничество в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.

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В Тюмени полиция задержала бывшего сотрудника банка, который работая в банке Ханты-Мансийска похитил 25 млн рублей и скрывался 15 лет. По случайности его остановили в такси для проверки документов водителя, однако один из сотрудников заметил, как похититель прячет наркотики. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «Фигурант работал в должности экономиста. В июле 2008 года он создал через электронную программу своей организации, к которой имел доступ, подложное платежное поручение о выдаче ему 25 млн рублей. Фиктивный документ злоумышленник передал кассиру, который, не заметив подвоха, выдал наличность на руки. Дождавшись окончания рабочего дня, мужчина вместе с похищенным уехал из города и продолжительное время скрывался от правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Его нашли в минувшем году, когда он забрал из тайника закладку и ехал с наркотиками в такси. Машину остановили для проверки документов и мужчина, чтобы не попасться, попытался спрятать под автомобильный коврик почти 0,5 грамм мефедрона. Сейчас он находится под стражей, за мошенничество в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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