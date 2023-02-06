Пермяки собирают деньги, чтобы девочка с тяжелым заболеванием могла дышать

Ребенок не способен самостоятельно питаться и дышать Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае объявлен сбор средства на покупку расходных материалов для дыхания и питания восьмилетней Ксюши. Ребенок родился с множественными пороками развития. В два года девочка перенесла клиническую смерть, указано на сайте фонда «Дедморозим.»

«Для того чтобы Ксюша оставалась дома, в кругу любящей семьи, необходимо 486 424 рубля на оплату расходных материалов для дыхания и питания. Это поможет Тане (маме Ксюши — прим. URA.RU) безболезненно кормить девочку, а Ксюше — свободно дышать», — говорится в сообщении.

Сейчас ребенок не говорит и может только лежать. Тело Ксюши скованно мышечным напряжением. Она не слышит, когда к ней обращаются и почти не реагирует на прикосновения.

О том, что жители региона собрали средства на покупку дорогостоящего медицинского оборудования для ребенка из Кизела (Пермский край), URA.RU писало ранее. За неделю было собрано более 100 тысяч рублей. По словам семьи мальчика, с ранних лет ребенок страдал от головных болей. Когда подрос, на смену мигреням пришли судороги. Врачам так и не удалось установить точный диагноз юному пермяку.