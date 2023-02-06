Власти раскрыли, кому достанутся бесплатные участки от государства

Бесплатные участки в Тюмени получат работники медицины, культуры, образования и других сфер

07 февраля 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Оформить в собственность участок можно будет по прошествии пяти лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменские власти обозначили категории граждан, которые помимо многодетных семей также могут претендовать на бесплатные участки под индивидуальное строительство. Это работники в сфере образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и социальной сферы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области. «Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены на срок до 6 лет для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в сельских поселениях», — сообщает ведомство. Специальности, которые могут претендовать на получение участков: клиническая медицина, сестринское дело, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, образование и педагогические науки, физическая культура и спорт. По прошествии пяти лет, сотрудник имеет право оформить участок в собственность. Главное условие при этом — гражданину необходимо продолжать работать по основному месту работы. «Земельные наделы выделяются во всех муниципальных образованиях Тюменской области, являющихся сельскими поселениями (кроме сельских поселений Тюменского района), а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах», — добавляют в пресс-службе департамента имущественных отношений. Ранее агентство рассказывало о том, скольким тюменцам в 2023 году власти планируют выделить участков. На земельные уделы в квартале «Семейном» могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские власти обозначили категории граждан, которые помимо многодетных семей также могут претендовать на бесплатные участки под индивидуальное строительство. Это работники в сфере образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства и социальной сферы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента имущественных отношений Тюменской области. «Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены на срок до 6 лет для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства гражданам, работающим по основному месту работы в сельских поселениях», — сообщает ведомство. Специальности, которые могут претендовать на получение участков: клиническая медицина, сестринское дело, сельское, лесное и рыбное хозяйство, ветеринария и зоотехния, образование и педагогические науки, физическая культура и спорт. По прошествии пяти лет, сотрудник имеет право оформить участок в собственность. Главное условие при этом — гражданину необходимо продолжать работать по основному месту работы. «Земельные наделы выделяются во всех муниципальных образованиях Тюменской области, являющихся сельскими поселениями (кроме сельских поселений Тюменского района), а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах», — добавляют в пресс-службе департамента имущественных отношений. Ранее агентство рассказывало о том, скольким тюменцам в 2023 году власти планируют выделить участков. На земельные уделы в квартале «Семейном» могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми.