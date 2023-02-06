06 февраля 2023

Челябинские военкоматы и призывные пункты возьмут под охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопросы безопасности соцобъектов и стратегической инфраструктуры стали первоочередными Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности обсудил с его участниками вопросы организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Об этом 7 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Участники штаба рассмотрели вопрос организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Обсуждались вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов в Челябинской области, в том числе промышленной и транспортной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На штабе Текслер отметил «скрупулезную оперативную деятельность» служб правопорядка. Он заявил, что в настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности обсудил с его участниками вопросы организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Об этом 7 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Участники штаба рассмотрели вопрос организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Обсуждались вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов в Челябинской области, в том числе промышленной и транспортной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе. На штабе Текслер отметил «скрупулезную оперативную деятельность» служб правопорядка. Он заявил, что в настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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