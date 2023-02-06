Челябинские военкоматы и призывные пункты возьмут под охрану

Вопросы безопасности соцобъектов и стратегической инфраструктуры стали первоочередными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности обсудил с его участниками вопросы организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Об этом 7 февраля сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Участники штаба рассмотрели вопрос организации охраны военкоматов и призывных пунктов. Обсуждались вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов в Челябинской области, в том числе промышленной и транспортной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

На штабе Текслер отметил «скрупулезную оперативную деятельность» служб правопорядка. Он заявил, что в настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными.