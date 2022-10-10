Полиция ищет сотрудников среди уволенных пермских продавцов

Бывшие продавцы должны соответствовать определенным условиям Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу пермяков, оставшихся без работы из-за ухода зарубежных брендов из РФ. Такое объявление появилось в официальной группе администрации Очерского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с массовым закрытием магазинов зарубежных брендов в России Пермский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в органы внутренних дел сотрудников, оставшихся без работы. Служба в полиции — стабильность и уверенность», — написано в посте группы.

В объявлении указано, что требуются полицейские ОППСП (охрана общественного правопорядка и обеспечение общественной безопасности). Из плюсов трудоустройства называют карьерный рост, ранний выход на пенсию, оплачиваемые отпуска не менее 40 дней, бесплатный проезд к месту отдыха, компенсацию за аренду жилья.

От будущего полицейского требуется образование не ниже среднего полного (11 классов), служба в ВС РФ — категория годности должна быть А и Б, годность по состоянию здоровья, отсутствие иностранного гражданства, в том числе у родственников, и отсутствие судимости, даже погашенной.

Иностранные бренды начали уходить из РФ в рамках санкционного давления из-за российской спецоперации на Украине. Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».