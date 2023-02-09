Пермячка пожаловалась на алкогольный магазин, где происходят драки

На первом этаже одного из жилых домов Перми находится алкогольный магазин, владельцы которого нарушают законодательство, продавая спиртные напитки круглосуточно. Пермячка пожаловалась на шум и частые драки по ночам юристу региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
«В ночное время в магазин съезжается половина района. В теплое время года его клиенты употребляют алкоголь прямо под окнами, развлекаются, слушают музыку, поют песни. Уже неоднократно подвыпившие граждане, в том числе несовершеннолетние, устраивали возле дома массовые драки», — информирует сайт приемной. По словам женщины, несколько раз драки заканчивались убийствами.
Юрист посоветовала ей подготовить коллективное обращение жильцов этого дома и обратиться в прокуратуру. Она отметила несколько нарушений закона со стороны владельцев магазина, в том числе продажа алкоголя после 23:00, нарушение общественного порядка и шум после 22:00. Дом находится недалеко от муниципального и частного детских садов, что также может противоречить законодательству, так как подобные магазины должны находиться на расстоянии более 50 м.
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