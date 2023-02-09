Пермячка пожаловалась на алкогольный магазин, где происходят драки

Магазин на первом этаже дома в Перми круглосуточно продает алкоголь несмотря на запрет
© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с магазином происходят драки, были случаи убийств Фото:

На первом этаже одного из жилых домов Перми находится алкогольный магазин, владельцы которого нарушают законодательство, продавая спиртные напитки круглосуточно. Пермячка пожаловалась на шум и частые драки по ночам юристу региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

«В ночное время в магазин съезжается половина района. В теплое время года его клиенты употребляют алкоголь прямо под окнами, развлекаются, слушают музыку, поют песни. Уже неоднократно подвыпившие граждане, в том числе несовершеннолетние, устраивали возле дома массовые драки», — информирует сайт приемной. По словам женщины, несколько раз драки заканчивались убийствами.

Юрист посоветовала ей подготовить коллективное обращение жильцов этого дома и обратиться в прокуратуру. Она отметила несколько нарушений закона со стороны владельцев магазина, в том числе продажа алкоголя после 23:00, нарушение общественного порядка и шум после 22:00. Дом находится недалеко от муниципального и частного детских садов, что также может противоречить законодательству, так как подобные магазины должны находиться на расстоянии более 50 м.

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На первом этаже одного из жилых домов Перми находится алкогольный магазин, владельцы которого нарушают законодательство, продавая спиртные напитки круглосуточно. Пермячка пожаловалась на шум и частые драки по ночам юристу региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. «В ночное время в магазин съезжается половина района. В теплое время года его клиенты употребляют алкоголь прямо под окнами, развлекаются, слушают музыку, поют песни. Уже неоднократно подвыпившие граждане, в том числе несовершеннолетние, устраивали возле дома массовые драки», — информирует сайт приемной. По словам женщины, несколько раз драки заканчивались убийствами. Юрист посоветовала ей подготовить коллективное обращение жильцов этого дома и обратиться в прокуратуру. Она отметила несколько нарушений закона со стороны владельцев магазина, в том числе продажа алкоголя после 23:00, нарушение общественного порядка и шум после 22:00. Дом находится недалеко от муниципального и частного детских садов, что также может противоречить законодательству, так как подобные магазины должны находиться на расстоянии более 50 м.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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