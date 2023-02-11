В селе под Верхней Пышмой затопило улицу. Фото

12 февраля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что проблему не могут решить вторые сутки Фото: Игорь Меркулов В селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу рядом с «Балтым-Парком». Жители сообщают, что проблему не могут решить вторые сутки. «Уже второй день не могут устранить потоп в Балтыме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск», ссылаясь на жителей. По их словам, потоп на этой улице происходит регулярно. Больше всего недовольны автомобилисты, говоря, что проезжая по затопленной дороге, они вредят своим автомобилям. Журналист URA.RU отправил запрос в «Водоканал» Верхней Пышмы. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее агентство писало, что на Уралмаше затопило улицу Индустрии. В диспетчерской службе МУП «Водоканала» поясняли, что возле дома на улице Новаторов, 19 прорвало трубу. Жители утверждают, что с проблемой никто не борется уже вторые сутки Фото: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск»

В селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу рядом с «Балтым-Парком». Жители сообщают, что проблему не могут решить вторые сутки. «Уже второй день не могут устранить потоп в Балтыме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск», ссылаясь на жителей. По их словам, потоп на этой улице происходит регулярно. Больше всего недовольны автомобилисты, говоря, что проезжая по затопленной дороге, они вредят своим автомобилям. Журналист URA.RU отправил запрос в «Водоканал» Верхней Пышмы. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее агентство писало, что на Уралмаше затопило улицу Индустрии. В диспетчерской службе МУП «Водоканала» поясняли, что возле дома на улице Новаторов, 19 прорвало трубу.