11 февраля 2023
10 февраля 2023

В селе под Верхней Пышмой затопило улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Жители жалуются, что проблему не могут решить вторые сутки Фото:

В селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу рядом с «Балтым-Парком». Жители сообщают, что проблему не могут решить вторые сутки.

«Уже второй день не могут устранить потоп в Балтыме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск», ссылаясь на жителей. По их словам, потоп на этой улице происходит регулярно.

Больше всего недовольны автомобилисты, говоря, что проезжая по затопленной дороге, они вредят своим автомобилям. Журналист URA.RU отправил запрос в «Водоканал» Верхней Пышмы. Ответ на момент публикации новости не получен.

Ранее агентство писало, что на Уралмаше затопило улицу Индустрии. В диспетчерской службе МУП «Водоканала» поясняли, что возле дома на улице Новаторов, 19 прорвало трубу.

Жители утверждают, что с проблемой никто не борется уже вторые сутки
Фото:

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В селе Балтым (Верхняя Пышма) затопило улицу рядом с «Балтым-Парком». Жители сообщают, что проблему не могут решить вторые сутки. «Уже второй день не могут устранить потоп в Балтыме», — пишет telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск», ссылаясь на жителей. По их словам, потоп на этой улице происходит регулярно. Больше всего недовольны автомобилисты, говоря, что проезжая по затопленной дороге, они вредят своим автомобилям. Журналист URA.RU отправил запрос в «Водоканал» Верхней Пышмы. Ответ на момент публикации новости не получен. Ранее агентство писало, что на Уралмаше затопило улицу Индустрии. В диспетчерской службе МУП «Водоканала» поясняли, что возле дома на улице Новаторов, 19 прорвало трубу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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