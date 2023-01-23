В Екатеринбурге затопило улицу

В екатеринбургском районе Уралмаш затопило улицу Индустрии от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в диспетчерской службе МУП «Водоканала».
«Трубу прорвало возле дома на улице Новаторов, 19. К месту выехала аварийная бригада», — рассказали в диспетчерской МУП «Водоканала».
Коммунальная авария произошла примерно в 7 утра 24 января. На данный момент от водоснабжения отключено несколько близлежащих домов и детский сад на улице Коммунистическая, 12.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто Шмидта из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря.
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