23 января 2023

В Екатеринбурге затопило улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
В Екатеринбурге затопило часть улицы Индустрии из-за коммунальной аварии (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском районе Уралмаш затопило улицу Индустрии от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в диспетчерской службе МУП «Водоканала».

«Трубу прорвало возле дома на улице Новаторов, 19. К месту выехала аварийная бригада», — рассказали в диспетчерской МУП «Водоканала».

Коммунальная авария произошла примерно в 7 утра 24 января. На данный момент от водоснабжения отключено несколько близлежащих домов и детский сад на улице Коммунистическая, 12.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто Шмидта из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря.

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В екатеринбургском районе Уралмаш затопило улицу Индустрии от проспекта Космонавтов до улицы Новаторов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в диспетчерской службе МУП «Водоканала». «Трубу прорвало возле дома на улице Новаторов, 19. К месту выехала аварийная бригада», — рассказали в диспетчерской МУП «Водоканала». Коммунальная авария произошла примерно в 7 утра 24 января. На данный момент от водоснабжения отключено несколько близлежащих домов и детский сад на улице Коммунистическая, 12. Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Екатеринбурге затопило улицы Уктусская и Отто Шмидта из-за прорыва трубы. Коммунальная авария произошла ночью 10 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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