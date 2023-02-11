11 февраля 2023
10 февраля 2023

Екатеринбуржцы не могут уехать домой после крупного концерта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пробка, дорожное движение, ночь, вечер
На выезде из «Екатеринбург-Экспо» образовались огромные пробки Фото:

Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси и большие пробки после масштабного концерта Big Love Show-2023, проходившего в «Екатеринбург-Экспо». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.

«Цены на такси поднялись почти в два раза, ожидание машины очень большое. На выезде из концертной площадки скопились огромные пробки», — рассказал читатель URA.RU.

В «Екатеринбург-Экспо» вечером 12 февраля прошел концерт с участием украинской артистки Мари Краймбрери, дуэта Artik & Asti и певицы Клавы Коки. Также во время шоу на сцене появилась поп-группа «Винтаж» в откровенных нарядах, при этом в зале находились дети 7-10 лет.

Фото:

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Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси и большие пробки после масштабного концерта Big Love Show-2023, проходившего в «Екатеринбург-Экспо». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Цены на такси поднялись почти в два раза, ожидание машины очень большое. На выезде из концертной площадки скопились огромные пробки», — рассказал читатель URA.RU. В «Екатеринбург-Экспо» вечером 12 февраля прошел концерт с участием украинской артистки Мари Краймбрери, дуэта Artik & Asti и певицы Клавы Коки. Также во время шоу на сцене появилась поп-группа «Винтаж» в откровенных нарядах, при этом в зале находились дети 7-10 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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