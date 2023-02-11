Екатеринбуржцы не могут уехать домой после крупного концерта. Фото, видео

12 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

На выезде из «Екатеринбург-Экспо» образовались огромные пробки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси и большие пробки после масштабного концерта Big Love Show-2023, проходившего в «Екатеринбург-Экспо». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Цены на такси поднялись почти в два раза, ожидание машины очень большое. На выезде из концертной площадки скопились огромные пробки», — рассказал читатель URA.RU. В «Екатеринбург-Экспо» вечером 12 февраля прошел концерт с участием украинской артистки Мари Краймбрери, дуэта Artik & Asti и певицы Клавы Коки. Также во время шоу на сцене появилась поп-группа «Винтаж» в откровенных нарядах, при этом в зале находились дети 7-10 лет. Фото: читатель URA.RU

Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси и большие пробки после масштабного концерта Big Love Show-2023, проходившего в «Екатеринбург-Экспо». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «Цены на такси поднялись почти в два раза, ожидание машины очень большое. На выезде из концертной площадки скопились огромные пробки», — рассказал читатель URA.RU. В «Екатеринбург-Экспо» вечером 12 февраля прошел концерт с участием украинской артистки Мари Краймбрери, дуэта Artik & Asti и певицы Клавы Коки. Также во время шоу на сцене появилась поп-группа «Винтаж» в откровенных нарядах, при этом в зале находились дети 7-10 лет.