Жители Екатеринбурга пожаловались на высокие цены на такси и большие пробки после масштабного концерта Big Love Show-2023, проходившего в «Екатеринбург-Экспо». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«Цены на такси поднялись почти в два раза, ожидание машины очень большое. На выезде из концертной площадки скопились огромные пробки», — рассказал читатель URA.RU.
В «Екатеринбург-Экспо» вечером 12 февраля прошел концерт с участием украинской артистки Мари Краймбрери, дуэта Artik & Asti и певицы Клавы Коки. Также во время шоу на сцене появилась поп-группа «Винтаж» в откровенных нарядах, при этом в зале находились дети 7-10 лет.
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